Professor merece respeito!

Recentemente, durante sessão especial do Senado Federal, cinco governadores foram homenageados por terem atingido as metas estabelecidas no Programa de Alfabetização na Hora Certa – entre eles, o do Ceará. Na ocasião, Elmano de Freitas dedicou o prêmio especialmente aos professores, diretamente responsáveis pelo resultado ora alcançado, de 85% de crianças alfabetizadas em nosso Estado. Foi muito feliz a colocação do governador, ao reconhecer a óbvia necessidade do trabalho dos mestres para a formação de cada cidadão e/ou cidadã. Na passagem de mais um Dia do Professor, portanto, é preciso enfatizar a importância desses(as) profissionais para a construção de uma sociedade mais educada, desenvolvida e justa. E é desde a infância que essa figura tão querida nos alfabetiza e, juntamente com nossos pais, nos transmite valores que nos acompanharão por toda a vida.

Lembremo-nos, por exemplo, da professora que nos ensinou as primeiras letras, a compor as primeiras palavras ou a fazer as primeiras contas! Foi a partir dela que, com o passar do tempo, e de muitos outros professores(as) em nossa caminhada escolar, tornamo-nos os adultos de hoje. Sem a figura do(a) professor(a), simplesmente não teríamos nos tornado também os profissionais e/ou os pais e mães de família que, na atualidade, desempenham suas atividades com responsabilidade e seriedade. E é preciso que se restabeleça o respeito e a consideração à figura do(a) professor, coisa que, infelizmente, está em falta nestes dias que correm.

Somos de uma geração onde fomos ensinados por nossos pais a respeitar os nossos professores! Aprendemos a tê-los não apenas como educadores, mas também como conselheiros, orientadores. Ai do aluno que, no ambiente escolar, agisse de forma a tumultuar a sala de aula, a proferir palavras ofensivas ou – pior! - a agredir o mestre! Logo era advertido e sua atitude afrontosa era imediatamente comunicada aos pais, para que o fato acontecido não mais se repetisse. Havia, além de respeito, muita disciplina na escola. Hoje é com tristeza que vemos casos em que alunos agridem fisicamente seus mestres, além de outros em que a violência, ainda que seja apenas verbal, constitui mais um fator que ultimamente tem desmotivado muitos docentes a prosseguir com a nobre missão de lecionar.

Além de toda essa questão, há que se destacar também a oferta de melhores condições de trabalho e de remuneração para os mestres, que infelizmente ainda recebem salários muito baixos. Necessitam, pois, de uma melhor valorização, em todos os sentidos. Não há profissão mais nobre do que a de professor(a), pois é exatamente a partir dela que derivam todas as demais. Na passagem de mais um 15 de outubro, devemos ressaltar o agradecimento a todos os que desempenham esse sacerdócio que é o de ensinar. Da mesma forma, que surjam iniciativas como a melhoria de salários e de condições de trabalho e segurança para os mestres. Afinal de contas, professor merece respeito!