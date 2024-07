Os desafios dos sete anos

Manter uma empresa de consultoria focada em captação de recursos para o terceiro setor e na área de responsabilidade social não é tarefa fácil, especialmente em um cenário econômico volátil como o brasileiro. Como fundadora da BG Soluções Sociais, sei muito bem disso. Desde sua fundação, há sete anos, a BG enfrentou vários desafios, mas sempre manteve o propósito de promover a profissionalização do terceiro setor, a capacitação dos seus agentes, fomentar a discussão sobre governança e, assim, contribuir para um ecossistema mais saudável e apto a receber recursos.

O primeiro grande desafio foi estabelecer uma abordagem mais corporativa e entregas de qualidade aos nossos clientes. Outro obstáculo significativo foi a captação de recursos em tempos de crise econômica. No entanto, a BG Soluções Sociais superou essas barreiras com criatividade e resiliência, desenvolvendo projetos inovadores que atraíram a atenção de investidores e parceiros de diversos setores.

A adesão ao Pacto Global da ONU é uma conquista que reflete a dedicação e o compromisso da BG com a S do Social. Tornar-se a primeira empresa nordestina de captação de recursos a integrar essa iniciativa é um marco significativo. Esse reconhecimento é resultado de anos de trabalho árduo, alinhando as práticas empresariais aos Dez Princípios do Pacto, que abrangem direitos humanos, trabalho justo, meio ambiente e anticorrupção.

Acredito que a integração ao Pacto Global representa um novo capítulo na história da BG Soluções Sociais. É uma oportunidade de ampliar ainda mais o impacto de seus projetos, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9) e Paz, Justiça e Instituições Eficazes (ODS 16), em ambos temos metas comprometidas com a profissionalização do setor.

A trajetória da BG Soluções Sociais é um exemplo inspirador de como a persistência, a inovação e o compromisso com a sustentabilidade podem superar desafios e criar um legado positivo. Comemorar sete anos de conquistas é uma prova de que, mesmo diante das adversidades, é possível!

Beatriz Gurgel é jornalista e diretora da BG Soluções Sociais