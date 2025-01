Atributos de uma empresa bem-sucedida

Cada empresa é única e não existe uma dica de bolo para simplesmente copiar e conseguir ter êxito no mundo dos negócios. Muitos empreendedores aprendem no dia a dia como fazer seu sonho dar certo porque a verdade é que aprendemos mesmo na prática e na persistência. Mas há alguns atributos que são essenciais que devem ser levados em consideração na gestão de uma empresa.

Para que seu negócio seja bem-sucedido, é essencial que reúna profissionais com diferentes habilidades. Essa diversidade ajuda a ter uma visão mais ampla e a enxergar melhor oportunidades e desafios do mercado.

Algumas atitudes para ter um trabalho em equipe satisfatório são ligados à comunicação. Por exemplo, é fundamental dar feedbacks instantâneos, manter as expectativas claras e alinhadas. Não se esqueça também de estabelecer metas e prazos. Não se esqueça de dar sempre um feedback construtivo. Explique os erros e mostre as soluções. Elogie as partes que foram bem-sucedidas.

Outro detalhe valioso é saber delegar as tarefas de forma estratégica. Para isso, avalie se as habilidades propostas para fazer a atividade condizem com quem vai executar. Certifique-se de que a orientação está sendo clara para que a pessoa entenda da melhor maneira possível a sua função.

Outro diferencial na gestão é montar um planejamento estratégico. Por meio dele, é definido o melhor caminho para atingir um objetivo. As principais funções são: descobrir forças e fraquezas, identificar ameaças e oportunidades, estabelecer planos de ações e otimizar recursos.

Os objetivos ajudam a identificar as próximas ações que precisam ser tomadas. Analise seus concorrentes e descubra as forças e os pontos fracos do seu negócio. É fundamental ainda entender quais ameaças e oportunidades podem surgir. Além disso, busque diferenciais para reter clientes e conquistar novos.

Outro detalhe envolve estabelecer planos de ação com metas mensuráveis. Para isso, crie rotina de tarefas que devem ser realizadas e delegadas. Defina prazos e previna-se de situações de riscos. Além disso, estruture planos de contingência e monitoramento do andamento das ações.

Busque otimizar recursos com a redução de custos, cortando gastos não essenciais. Evite desperdícios. Treine seu time e crie metas para a otimização de recursos.

Com essa “receita de bolo”, seu negócio vai ser mais produtivo e organizado. Você também vai conseguir identificar oportunidades de melhoria facilitando, assim, que sua empresa seja bem-sucedida e se destaque entre as demais.

Leonardo Chucrute é CEO do Zerohum, mentor de empresários, palestrante e autor de livros didáticos