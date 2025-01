2025 se apresenta como um ano histórico para a CDL Jovem Fortaleza. Pela primeira vez, temos uma liderança feminina à frente da entidade, com uma equipe formada majoritariamente por mulheres. Ao meu lado, como vice-presidente, Raquel Agnes traz sua competência para construirmos juntas um futuro promissor. Nossa diretoria conta com nove mulheres e quatro homens, refletindo compromisso com diversidade e alinhamento de competências aos desafios de cada função.

Inspirada pelas gestões anteriores, como a de Roberto Leite, que gerou transformação, Cabral Neto, que fortaleceu o associativismo, e a de Guilherme Colares, que promoveu conexões importantes, agora é a nossa vez de fazer crescer. Nosso lema, “Juntos para Evoluir”, sintetiza o espírito da nossa gestão. Estamos focados em três pilares: colaboração, crescimento empresarial e sustentabilidade.

Sustentabilidade, para nós, vai além da preservação ambiental. Envolve a criação de negócios duradouros, embasados em governança sólida, inovação e responsabilidade social. Acreditamos que o crescimento empresarial está conectado ao desenvolvimento pessoal, e é por isso que nosso objetivo é proporcionar aos associados as ferramentas para crescerem como indivíduos e empreendedores. Estamos implementando trilhas de conhecimento, promovendo eventos como o Dia Livre de Impostos e o Inova Varejo, e incorporando tecnologia de ponta em nossas iniciativas.

Nossa diretoria foi estruturada para potencializar as competências de cada membro, garantindo governança, otimização de processos, engajamento, visibilidade e a integração de valores como sustentabilidade e ESG na cultura organizacional. Buscamos criar um ambiente acolhedor e inspirador para todos os associados, promovendo ações alinhadas às necessidades de cada um.

Com nossas diretrizes, almejamos consolidar a CDL Jovem Fortaleza como referência nacional em colaboração e empreendedorismo. Queremos que cada associado, ao final dessa gestão, possa dizer: “Eu cresci como pessoa e como profissional”. Governança, inovação e entusiasmo são os motores que nos impulsionam.

Estamos prontos para transformar e inspirar o ecossistema empresarial cearense. Crescer faz parte da nossa jornada, e juntos, faremos história.

Máyra Thé é presidente da CDL Jovem Fortaleza