Férias, alta demanda e LGPD: por que proteger dados é essencial?

Estamos no período de férias, que é um dos mais movimentados do ano para o comércio, sobretudo no ambiente digital. Compras on-line são triplicadas, e empresas se desdobram para atender à alta demanda. Mas muitas ainda não se deram conta do risco em relação à inadequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Essa negligência pode gerar multas de até 50 milhões de reais, além de comprometer a confiança do consumidor. Proteger dados cadastrais, no entanto, não é apenas uma obrigação legal. É um compromisso ético que fortalece a relação entre marcas e clientes. Para isso, é indispensável garantir transparência. A empresa deve apresentar um aviso de privacidade claro, explicando quais informações serão coletadas, como serão armazenadas e se serão compartilhadas. Confiança é sinônimo de respeito e é a base para conquistar a lealdade no espaço empreendedor.



Atenção! A execução da LGPD vai além das normas empresariais e declarações formais. Trata-se de um ingrediente indispensável na política de segurança digital, especialmente em épocas de alto volume de vendas. Medidas como criptografia de dados e autenticação multifatorial protegem informações contra ataques cibernéticos, enquanto auditorias internas ajudam a identificar vulnerabilidades e corrigir falhas. Não há como trabalhar sem antes corrigir falhas e prevenir possíveis adversidades.



Vale destacar a importância do treinamento em equipe. De nada adianta ter tecnologias avançadas se os colaboradores não compreendem a importância da LGPD e de práticas de segurança. Cada funcionário, do atendimento ao setor de TI, deve entender seu papel na defesa do comprador. Um erro humano pode comprometer não apenas a reputação da empresa, mas também a confiança conquistada.



Em tempos de grande movimentação econômica, como as férias e datas comemorativas, a LGPD exige atenção redobrada. Adequar-se à lei não é apenas evitar sanções, mas também demonstrar responsabilidade e modernidade. Afinal, em um mundo digital cada vez mais complexo, proteger dados é, acima de tudo, proteger pessoas e fidelizar clientes.



Jean Leite Araújo Júnior é advogado no escritório Renan Azevedo