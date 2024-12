Tantos salões, como assim eram conhecidas as barbearias do centro de Fortaleza: Lord, Torres, Rex, imperial e o familiar Presidente! Foi inaugurado em 03 de julho de 1970 na Rua Guilherme Rocha, 176, embaixo do Excelsior Hotel, pérolas da época. De meus cortes quinzenais na barbearia do CMF, senti falta dessa rotina, passei pois a ser freguês quinzenal desse Salão Presidente.

Agora na Rua Floriano Peixoto, 916 bem em frente ao escuso Cine Jangada.

Sempre estava lá a meu cabelo cortar. Às vezes levava meu pai,; gastávamos de cortar o cabelo com o Gilberto! Passou-se o tempo, papai viajou e o Presidente também teve outros passageiros que se foram. De sua fundação até hoje, tivemos muitos barbeiros: Dedé, Portela, Marijesu, Eurásio, João de Barros, Moreira, Pedro de Castro, Isaías, Marcelo, Mardônio, Gilberto, Maia e Soares. O Soares era engraçado! Rosto arredondado, conhecido como carioca por tanto tempo por lá morar. Sempre cortava meu cabelo com ele. Jeitoso, ao terminar o corte, espanava meu pescoço com talco e se elogiava dizendo: oh cabelo bem cortado! Cabeça ficou bonita! Cabeça de carioca!

Ria dessa comparação! Logo eu com biotipo encefálico cearense! Pois bem! Havia também pessoas importantíssimas! As manicures: Conceição, Dina, Yolanda, Maria Feitoza, Dona Dedé, Fatinha, Dona Alda! Mas, neste salão, brilhava a autoridade respeitosa de Dona Nilzete! Ah, Dona Nilzete! Pessoa ímpar, mão de ferro na administração do salão, mas de nobre seda no trato de minhas mãos!

Hoje recebi pelos olhos distantes de Dina Nilzete a notícia de que seria o último dia do Salão Presidente!

O ponto requerido pelos herdeiros acabava de deixar tantos profissionais maduros, experientes e atenciosos sem teto nem labor. O que fazer? O tempo é o chicote da vida, ele castiga, ele nos alegra, ele nos deixa saudosos! A história do centro de Fortaleza ganha um capítulo e dezenas de profissionais perdem o Salão Presidente! Nós, clientes também! Centro da cidade que se esfarela perante os encalços do tempo!

Luiz Lopes Filho é engenheiro e escritor