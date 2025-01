Por que fazer um mestrado ou doutorado em Administração em 2025?

Cursar um mestrado ou doutorado em Administração em 2025 é uma escolha estratégica para profissionais que desejam se destacar em um mercado competitivo e em constante transformação. Esses programas oferecem uma formação de alto nível que alia teoria e prática, preparando os estudantes para lidar com desafios complexos em organizações públicas, privadas e do terceiro setor. Um dos principais benefícios de cursar um mestrado ou doutorado em Administração é o desenvolvimento de competências avançadas, como pensamento crítico, capacidade analítica e habilidades de liderança.

Em um contexto marcado pela crescente adoção de tecnologias emergentes e pela necessidade de decisões estratégicas fundamentadas em dados, essas competências são fundamentais para a tomada de decisões que impactem positivamente os resultados organizacionais. Além disso, a pós-graduação stricto sensu oferece oportunidades de ascensão profissional em diversas frentes. No âmbito acadêmico, possibilita a carreira como docente e pesquisador, contribuindo para a produção de conhecimento relevante e alinhado às demandas contemporâneas da sociedade.

Já no setor corporativo, o título de mestre ou doutor agrega valor ao currículo, diferenciando o profissional em processos seletivos e aumentando suas chances de ocupar cargos de liderança e gestão estratégica. Os programas de mestrado e doutorado também favorecem o networking com outros profissionais, acadêmicos e líderes do mercado. Essa troca de experiências enriquece não apenas o aprendizado, mas também amplia as possibilidades de parcerias e projetos colaborativos, essenciais para a inovação em gestão.

Em um país como o Brasil, onde a necessidade de soluções inovadoras para problemas sociais e econômicos é urgente, os pesquisadores em Administração desempenham um papel crucial. Portanto, investir em um mestrado ou doutorado em Administração em 2025 é muito mais do que um avanço acadêmico; é um passo estratégico para a construção de uma carreira sólida, impactante e alinhada às necessidades do mercado e da sociedade.

Bruno Lessa é professor do Programa de Pós-graduação da Universidade de Fortaleza