Qual a melhor idade para fazer intercâmbio?

Se você está se perguntando qual é a melhor idade para fazer intercâmbio, a resposta é simples: qualquer idade. Porque o mundo está sempre pronto para ser explorado — e nunca é cedo ou tarde demais para começar essa jornada.

Quando pensamos em intercâmbio, é comum associarmos essa experiência a adolescentes ou jovens em busca de crescimento acadêmico e pessoal. No entanto, essa visão está cada vez mais ultrapassada. A melhor idade para fazer intercâmbio é, simplesmente, aquela em que você decide viver essa experiência transformadora.

Na Hola International, somos testemunhas de como o intercâmbio pode impactar positivamente a vida de pessoas de todas as idades. Nossos programas abrangem adolescentes em busca de descobertas culturais, jovens que desejam dar um salto na formação acadêmica, adultos interessados em expandir seus horizontes e até mesmo pessoas acima de 60 anos que querem redescobrir o mundo em uma nova perspectiva.

Para os adolescentes, programas como o Summer Camp e o High School oferecem uma introdução ao universo do intercâmbio, com experiências que combinam aprendizado de idiomas e imersão cultural. Já para os jovens universitários ou recém-formados, o intercâmbio representa uma oportunidade de aprimorar a formação acadêmica e ingressar no mercado de trabalho com um diferencial competitivo. Por outro lado, o intercâmbio para adultos tem ganhado espaço, especialmente para quem deseja desconectar-se da rotina e investir em crescimento pessoal.

A essência do intercâmbio está em sua capacidade de conectar pessoas ao mundo de uma forma única e transformadora. Não importa se você tem 15, 25, 40 ou 60 anos, o que realmente faz a diferença é o desejo de viver uma experiência que vá além do comum.

Acreditamos que o intercâmbio não é apenas uma viagem. É uma oportunidade de aprendizado, autodescoberta e conexão com o mundo. Cada programa é pensado para atender às necessidades específicas de cada faixa etária, respeitando os objetivos e desejos de cada participante.

Wellington Oliveira é cofundador da Hola International, agência cearense de intercâmbios