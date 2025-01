Cuidar de si para cuidar do outro

O mês de janeiro traz consigo uma oportunidade única de reflexão e cuidado, especialmente no que diz respeito à saúde mental. O Janeiro Branco visa conscientizar a sociedade sobre a importância de cuidar da saúde mental de forma preventiva, incentivando o diálogo aberto sobre o tema e promover a busca por ajuda psicológica, quando necessário.

Em um mundo onde o ritmo acelerado das atividades diárias, as exigências e pressões profissionais se tornam cada vez mais intensas, cuidar da saúde mental não é apenas necessário, mas essencial. Pessoas felizes em seu ambiente de trabalho não apenas são mais produtivas, mas também apresentam melhores indicadores de saúde mental.

Infelizmente, por muitos anos, o cuidado com a mente foi negligenciado em favor da atenção exclusiva ao corpo e ao bem-estar físico. O equilíbrio mental é fundamental para o funcionamento adequado de todos os outros aspectos da vida humana, seja pessoal ou profissional.

O Janeiro Branco surge como uma necessidade crucial de que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. A busca por um equilíbrio emocional deve ser parte integrante do nosso autocuidado. A pressão para ser bem-sucedido, as cobranças sociais e os traumas emocionais não tratados podem gerar sérios impactos no bem-estar psicológico, levando a transtornos como ansiedade, depressão e estresse.

A promoção de um ambiente de diálogo aberto e sem julgamentos sobre o tema é um ponto importante. Ainda existem muitas barreiras culturais que dificultam a busca por ajuda psicológica, como o estigma de que procurar um psicólogo é sinal de fraqueza. O Janeiro Branco quebra essas barreiras, incentivando a sociedade a entender que a saúde mental não deve ser tratada com vergonha.

Além disso, é fundamental que o Janeiro Branco não se restrinja a um único mês, mas que suas lições se estendam ao longo de todo o ano. Cuidar da saúde mental deve ser uma prática constante, que deve ser integrada ao nosso cotidiano, por meio de atitudes que favoreçam o bem-estar psicológico, como uma rotina equilibrada, praticar exercícios físicos, buscar apoio social e aprender a lidar com as adversidades da vida.

Rilka Batista é gerente de desenvolvimento humano do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH)