Os desafios da sucessão empresarial

Uma notícia recente chamou minha atenção: 90% das empresas brasileiras são familiares, mas 70% falham no processo de transição entre gerações. Essa estatística alarmante nos leva a refletir sobre as causas desse insucesso e o que pode ser feito para evitar a falência após a saída dos fundadores – uma realidade que atinge a maioria das empresas no país.

É essencial reconhecer que, em muitos casos, o fundador, geralmente o provedor da família, administra a empresa de acordo com suas próprias convicções. Quando esse líder decide se afastar, seja por vontade própria, necessidade ou de forma compulsória, é crucial que o processo de transição esteja bem delineado, tanto no âmbito jurídico quanto no familiar. A existência de múltiplos herdeiros ou de um único sucessor exige um alinhamento criterioso de expectativas, aspirações e perfis.



Nomear um sucessor não é suficiente. É necessário considerar o modelo familiar, a composição societária e o estilo de gestão para garantir a continuidade e o sucesso da empresa. A transição deve ser cuidadosamente planejada, com ênfase na manutenção do negócio. Na CDL Jovem Fortaleza, promovemos a capacitação de jovens sucessores, auxiliando-os a identificar suas qualidades e desafios, além de indicar caminhos para o êxito. Somente assim é possível assegurar uma boa governança e garantir que a transição ocorra de forma harmoniosa para todos os envolvidos.



Contamos com um quadro diversificado de perfis empreendedores entre presidência, diretoria e associados. Somos fundadores e sucessores de empresas de sucesso, unidos pelo objetivo de construir conexões genuínas e produtivas. Entre nossas atividades, destacamos a preparação de jovens empresários que estão assumindo negócios familiares, capacitando-os para uma transição tranquila e bem-sucedida.

Guilherme Colares é presidente da CDL Jovem Fortaleza