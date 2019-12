O nosso melhor por nossa cidade

Os fiscais municipais são servidores públicos que cuidam, cotidianamente, da nossa cidade, trabalhando em prol de espaços ordenados, protegendo a saúde da população com uma vigilância sanitária efetiva e olhando atentamente para a vida urbana de forma preventiva e corretiva. Hoje, celebramos o dia dos fiscais. É também o dia dos cinco anos de criação da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a Agefis.

Por meio da Lei Complementar 190/2014, o prefeito Roberto Cláudio inaugurou um novo modelo de fiscalização, com o cidadão podendo denunciar poluição atmosférica, infrações consumeristas e ocupações irregulares, por exemplo, sabendo que pode recorrer a um único órgão competente.

Temos equipes especializadas para o acolhimento de denúncias, para a padronização dos procedimentos fiscais, com formulação estratégica de rotas e para o desenvolvimento de tecnologias como o sistema Fiscalize, que dá celeridade ao registro de autos e ao acesso a informações de apoio.

Atendemos a população em nossa sede, no bairro Cajazeiras, e nas sete secretarias regionais em operação na capital cearense, por meio da Ouvidoria da Agefis, da central 156, do aplicativo Fiscalize Fortaleza e do site a agência. É difícil até imaginar como foi possível a cidade passar tantas décadas sem a estrutura atual. Ao longo destes cinco anos, a fiscalização se qualificou com capacitações constantes, potencializou a parceria com outros órgãos e criou operações especiais, como a Respirar Melhor, Sossego e Calçada Acessível.

A fiscalização mudou e, hoje, Fortaleza é um referencial nesta área, atraindo visitas técnicas de outras cidades. Nos sentimos honrados em escrever essa nova história, abraçando a missão que nos foi confiada. Parabéns, fiscais municipais. Obrigado, servidores da Agefis!