O “não” é uma frase completa

Até poucos dias atrás, Daniel Alves representava o Brasil nos gramados mais competitivos do mundo. Nos últimos dias, os tabloides e jornais informam que o astro do futebol está sendo acusado de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos na Espanha.



Diante desse cenário internacionalmente comentado, vemos repetir o mesmo roteiro angustiante experimentado pela(s) vítima(s): suas versões são duramente questionadas, fazendo nascer a constante e dilacerante sensação de descrédito, de culpa e de violação. A recorrência desses acontecimentos evidencia a ferida social e cultural que precisamos com urgência tratar.



No Brasil, o crime de estupro está previsto no art. 213 do Código Penal. Há estupro quando a investida sexual é carregada de violência, de ameaça, havendo o constrangimento da vítima para que seja praticado conjunção carnal ou outro ato libidinoso, como o beijo lascivo, aquele invasivo e dado sem consentimento.



Já no estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, o sujeito passivo precisa, por exigência legal, ser menor de 14 anos ou, em virtude de enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

Também é de conhecimento geral que os agressores sexuais muitas vezes dormem ao lado das vítimas.

Esse padrão se realçou sobremaneira nos períodos de quarentena e lockdown ocorridos no Brasil entre 2020 e 2021, ante a pandemia da COVID-19. Justamente por isso, na área da prova penal, a palavra da vítima ganha uma relevância qualificada, posto que os crimes de cunho sexual são praticados, geralmente, na penumbra.