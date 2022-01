Vivemos tempos novos. Tempos de esperança, de mudança. O mundo ainda vive sob a ameaça da Covid-19, mas, aos poucos, as pessoas começam a crer que os dias de medo estão chegando ao fim. Para a advocacia do Estado do Ceará, também é tempo de recomeço e de boas novas.

Assumi, no início do ano, a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) com uma missão em mente e um sonho no coração. Sim, sou um sonhador, mas com a ciência de que sonhos só se tornam realidade se alicerçados pela força do trabalho e pela união de todos os esforços. Resolvemos que é hora de estreitar laços e caminhar lado a lado com a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE). Neste pensamento, recebemos o irrestrito apoio do presidente da Ordem, Erinaldo Dantas, que, assim como eu, acredita no poder da sinergia entre as duas entidades.

O primeiro passo em conjunto já foi dado. Em uma tarde histórica, no último dia 12, lançamos, juntos, a pedra fundamental da nova sede da CAACE, que, agora, funcionará ao lado da atual sede da OAB-CE. A nova sede da Caixa de Assistência permitirá uma proximidade entre as gestões das duas instituições. Isso gerará uma otimização dos serviços prestados aos advogados, bem como será um facilitador que trará conforto e praticidade a quem procurar os serviços de ambas as Casas. Tive, com apenas 11 dias de gestão, a honra de tirar este projeto do papel e de iniciar sua concretização.

Outra meta de minha gestão beneficiará diretamente aos advogados do interior do Estado. Queremos levar nossos serviços a todo o Ceará; atender aos amigos advogados e advogadas dos lugares mais distantes, remotos. O sonho que alimento é o de que, onde houver um advogado ou advogada no nosso Estado, a CAACE esteja lá.

Ainda há muito a se fazer. Mas, um passo de cada vez, chegaremos lá. São muitos os objetivos, as metas, os sonhos... Nós da CAACE e da OAB, representada por Erinaldo Dantas, estamos juntos para fazer de nosso trabalho uma ferramenta a fim de que toda a classe advocatícia experimente dias melhores. Que venham os novos tempos, com seus desafios e conquistas. Caminhemos unidos, amigos advogados e advogadas!

Lucas Asfor é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE)