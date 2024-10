Negócios de impacto: o que realmente faz a diferença?

A crescente demanda por uma sociedade mais justa e sustentável está dando origem aos negócios de impacto, que vão além da busca por lucro. Esses empreendimentos se destacam por integrar um propósito social e ambiental com sua estratégia corporativa. O diferencial dessas empresas é seu compromisso com a solução de problemas reais e a medição de seus resultados não apenas financeiros, mas também sociais e ambientais.

Para que um negócio de impacto seja eficaz, ele precisa de um modelo sustentável que equilibre lucro e contribuição positiva para a sociedade. A transparência é crucial, permitindo que investidores e a comunidade acompanhem o progresso e a efetividade das ações. Além disso, a inovação e a capacidade de adaptação são essenciais para atender às necessidades em constante mudança.

A Lei Ordinária Nº 17671/2021 do Estado do Ceará institui a Política Estadual de Negócios de Impacto. A Lei surge como uma ferramenta que tem por objetivos o incentivo aos instrumentos de fomento e de crédito para negócios de impacto, por meio da mobilização de recursos públicos e privados destinados a investimentos e financiamento de suas atividades; fomentar o fortalecimento da disseminação de estudos e pesquisas que proporcionem mais visibilidade aos investimentos e aos negócios de impacto; e favorecer negócios que beneficiem pequenos produtores rurais, povos indígenas e comunidades quilombolas, levando em consideração a equidade de gênero, etnia e os saberes e culturas tradicionais.

A partir da Lei, houve a publicação do Decreto Nº 36101 DE 01/07/2024 para criar e regulamentar o Comitê Estadual de Negócios de Impactos, onde a Secitece configura como membro do CENI. A proposta do comitê é promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de investimentos e negócios de impacto no Ceará.

A implementação de medidas de impacto regulamentares pode estimular a criação de novos modelos de negócios e promover a adoção generalizada de práticas empresariais responsáveis. À medida que a Lei de Impacto avança, com o CENI, é provável que inspire uma nova geração de empreendedores a adotar uma abordagem mais abrangente e ética em suas iniciativas. Isso pode resultar em uma transformação ampla no mercado, onde o impacto positivo se torna um critério essencial para o sucesso e a sustentabilidade empresarial.

Nesse contexto, a Jornada Bora Impactar, iniciativa da Secitece, por meio do Programa Corredores Digitais, exemplifica como o apoio estruturado pode transformar negócios de impacto no Ceará. Oferecendo suporte dedicado e conectando empreendedores a uma rede colaborativa, o programa estadual fortalece os ecossistemas locais e fomenta inovações sustentáveis, servindo como modelo inspirador para outras iniciativas semelhantes.

Os negócios de impacto estão redefinindo o conceito de sucesso ao priorizar não apenas o lucro financeiro, mas também resultados positivos e mensuráveis para a sociedade. Ao adotar propósitos claros, implementar modelos sustentáveis e manter um compromisso com a transparência, essas empresas demonstram que o verdadeiro sucesso é avaliado pelo impacto significativo e duradouro que geram.

Sarah Monteiro é coordenadora de Inovação e Empreendedorismo · Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará - Secitece