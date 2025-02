Mulheres e a segurança em app de transporte

Em uma era de conectividade sem precedentes, a ascensão do transporte por aplicativos revolucionou a forma como nos locomovemos. No entanto, com essa conveniência, emergem preocupações essenciais, sendo a segurança uma delas. É vital que tanto passageiros quanto motoristas se sintam protegidos durante suas viagens, principalmente e especialmente mulheres.

Para passageiras mulheres é essencial verificar as informações do motorista e do veículo antes de entrar no carro. A validação da placa e do nome, perguntando diretamente ao motorista qual o nome dele, reduz a possibilidade de equívocos e aumenta a segurança. Além disso, o compartilhamento de informações sobre a viagem com amigos ou familiares é uma estratégia valiosa, assegurando que alguém esteja ciente de sua localização e movimento em tempo real.

Escolher locais iluminados e movimentados para embarque e desembarque também é fundamental, evitando áreas que ofereçam riscos adicionais. Já dentro do carro, posicionar-se no banco traseiro do veículo não apenas proporciona uma rota de fuga mais rápida, mas também diminui a visibilidade, garantindo maior privacidade. Manter uma comunicação breve com o motorista é outra dica importante; ser direta e evitar longas conversas, minimizando situações desconfortáveis.

No que diz respeito às motoristas, a cautela é igualmente essencial. Optar por roupas discretas pode promover um ambiente adequado e confortável. A troca de informações pessoais deve ser evitada, assim como o uso de métodos de pagamento que não exponham dados sensíveis e pessoais. Uma comunicação transparente com os passageiros também é crucial. Informar sobre o monitoramento do aplicativo e a possibilidade de gravação não apenas reforça a segurança, mas também estabelece uma relação de confiança.

Adotar essas práticas recomendadas não é apenas uma questão de precaução, mas uma necessidade em busca de um ambiente mais seguro e confiável para todos. Com atenção e responsabilidade, tanto motoristas quanto passageiros podem contribuir para uma experiência de transporte mais tranquila.

Rayane Feitoza é CEO da 704 Apps