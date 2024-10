Morar pequeno, viver grande: a ascensão dos "studios" e a reinvenção da moradia urbana

A ascensão dos studios representa uma reinvenção da moradia urbana, desafiando os modelos tradicionais de habitação e abrindo caminho para novas formas de viver nas cidades. Essa tendência vem refletindo a mudança de prioridades dos habitantes, que buscam cada vez mais experiências e conexões.

Essa nova moradia está se tornando cada vez mais popular, especialmente entre os jovens adultos e solteiros que buscam um estilo de vida urbano vibrante e acessível. Na capital cearense, essa transformação vem crescendo devido à demanda por moradia urbana acessível, flexível e sustentável.

A ascensão dos studios abre caminho para novas soluções inovadoras, como a tecnologia e a versatilidade em um único ambiente.

Entre as vantagens dos studios, está a localidade em pontos centrais da cidade, além do preço acessível. Eles também consomem menos energia e água do que apartamentos maiores, promovendo um estilo de vida mais sustentável.

Os studios são um novo fenômeno social e cultural que está transformando a paisagem das cidades. Essa nova etapa no mundo imobiliário vem desafiando os modelos tradicionais de habitação e abrindo caminho para novas formas de viver nas cidades.

O Connect Beira Mar, da Diagonal Engenharia, chega para atender a demanda por moradias flexíveis e personalizadas. Com studios compactos e decorados, o empreendimento oferece uma experiência completa de living, combinando design moderno, sustentabilidade e localização privilegiada. As soluções inovadoras do projeto atraem um público exigente, que busca praticidade e qualidade de vida.

João Fiuza é presidente do Grupo Diagonal