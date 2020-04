Momento para novas tecnologias

A fase em que estamos vivendo atualmente nos mostra muito sobre quem seremos após a quarentena. O comportamento das pessoas será outro. A higiene certamente continuará em evidência, mas o contato físico será seleto. A tecnologia continuará sendo protagonista dessa nova fase e, sobretudo, parceira. O controle de acesso a lugares de grandes aglomerações ficará ainda mais evidente com o intuito de evitar possíveis contágios de doenças.

Hospitais, bancos e escolas, por exemplo, são lugares que demandam centenas de pessoas diariamente. A necessidade de controlar esse fluxo populacional é latente e as tecnologias para isso já estão no mercado. No entanto, estes controles precisam ser revistos visando a higiene. Digitar senhas em catracas ou colocar a biometria em portas podem ser substituídos.

Felizmente, o mercado está abastecido de tecnologias que permitem o controle de acesso e dispensam o contato físico com máquinas. Exemplo disso são os aparelhos de reconhecimento facial para autorizar a entrada das pessoas em determinados lugares ou setores. A técnica está amplamente acessível no mercado. Leitores de QR Code e chancelas que fazem liberação de placas de veículos de forma automática são mais algumas opções disponíveis para evidenciar a higiene.

Essas são apenas algumas das tecnologias que permitem também outros benefícios para as instituições que as utilizam. Elas permitem um controle ainda mais restrito e seguro, totalmente online e ainda com redução de custos.

A verdade é que os nossos conceitos já ressignificados deverão ganhar corpo, tornarem-se reais no futuro. As empresas precisam estar preparadas porque essa será também uma nova demanda dos seus consumidores e usuários.