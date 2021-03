Quando deixamos a militância partidária em Brasília, como Deputado Federal, e retornamos ao querido Ceará, pensamos em fazer algo diferente. Criamos um Partido Virtual, onde pudéssemos colaborar com a Educação e a Cultura do nosso Estado. Assim, surgiu o “PEC” (Partido da Educação e da Cultura). Não exigiria ficha de filiação e muito menos não seria registrado no “TRE”, pois seus simpatizantes não concorreriam a cargos eletivos e, de forma espontânea, participariam de manifestações educacionais e culturais.

Colocamos na Garage de uma casa, pertencente a um cunhado, o local para recebermos as pessoas interessadas. Os livros expostos só eram de autores cearenses. A nossa ideia era de estimular o surgimento de novos “Alencares” e novas “Racheis”. A mencionada Garage chegou a se transformar numa modesta Casa de Cultura, sem visar ganho financeiro ou prestígio pessoal. Funcionávamos sem nenhum benefício dos setores público e privado.

Várias atividades foram desenvolvidas pelo “PEC”, tais como: lançamento de livros, debates literários, exposições em locais privados e públicos, feiras de livros, concursos literários, etc, tudo visando promover o autor, bem como a cultura e a educação do Estado. No entanto, a manifestação que nos trouxe a maior satisfação e alegria foi a criação do “Programa de Mini- Bibliotecas”.

Resolvemos, em 2019, doar livros infanto-juvenis para crianças e jovens de Escolas ou outras Instituições Educacionais, dos bairros pobres de Fortaleza e de algumas regiões do interior do Estado.

Doávamos livros que recebíamos de doação de amigos e amigas. O Programa não era de compra e venda e sim de doação. Não aceitávamos ajuda financeira de ninguém. Em 2019 foram implementadas trinta e duas unidades, e tínhamos a previsão de criar cinquenta em 2020.

Não foi possível em razão da cruel Covid-19, mas ainda, de forma precária, instalamos três no início do ano. Este ano (2021), lamentavelmente, não temos nenhuma previsão para instalação. Como dói no coração de um velho professor apaixonado pela Cultura e pela Educação! Espero apenas que a ideia e o esforço por nós desenvolvidos sirvam de legado para futuras gerações.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC