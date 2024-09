Ideal Clube: 93 anos de tradição e história

No dia 7 de setembro de 1931, Fortaleza testemunhava o nascimento de uma instituição que se tornaria um ícone da vida social e cultural da cidade: o Ideal Clube.

Desde a sua fundação por 12 visionários, que viam além do seu tempo, o Ideal Clube foi palco de momentos inesquecíveis, reunindo gerações que fizeram história e que, ainda hoje, perpetuam essa tradição. Sua primeira sede, situada em uma chácara no bairro Damas, já carregava em si a essência do clube, um refúgio de convivência social e lazer.

Os fundadores certamente se orgulhariam ao ver que o clube que imaginaram sob a sombra de frondosos cajueiros, e que mais tarde ganhou sede definitiva no bairro Meireles, continua sendo um símbolo de importância social na cidade.

Hoje, ao comemorarmos 93 anos de existência, celebramos também a resiliência de uma instituição quase centenária que, ao longo das décadas, soube se reinventar sem perder sua identidade. Em cada evento realizado, seja no seu baile "black tie", que marca o aniversário do clube, réveillons ou um simples encontro entre amigos, o Ideal Clube mantém viva a chama da tradição.

Ao longo dos anos, o Ideal não apenas acompanhou, mas também moldou a história de Fortaleza. Nos anos 50, quando a cidade vivia uma explosão de glamour e crescimento populacional, o clube se consolidou como o epicentro das grandes festas, concursos de beleza e eventos que definiram uma era.

Além de ser um espaço de celebração, o Ideal Clube também tem um compromisso com o esporte e a cultura. Nossas equipes de atletas levaram o nome do clube para competições nacionais e internacionais, enquanto eventos culturais como o Prêmio Ideal Clube de Literatura consolidaram nossa posição como um fomentador da cultura local.

Este aniversário é, portanto, uma ocasião para olharmos com orgulho para o passado, mas também para reafirmarmos nosso compromisso com o futuro. Continuaremos a honrar a visão dos nossos fundadores, preservando a tradição e, ao mesmo tempo, adaptando-nos aos novos tempos. Parabéns, Ideal Clube, seus sócios e frequentadores, sua diretoria executiva e conselheiros. Também, parabéns a Fortaleza por abrigar, em sua história, um marco tão importante de convivência, cultura e lazer.

Fernando Esteves é presidente do Ideal Clube