Gonzaga Mota e suas minibibliotecas

Os historiadores acreditam que a biblioteca mais antiga foi criada pelo rei assírio-babilônico Assurbanípal, em meados do século VII A.C., com acervo formado de placas de argila escritas em caracteres cuneiformes. A civilização humana ao longo de sua existência, muitas vezes com significativas dificuldades, preservou, e tem preservado até hoje, a cultura de um modo geral. Os celeiros dessa incomensurável preservação são as bibliotecas.

Fazer a cultura chegar à sociedade tornou-se missão aos visionários que perceberam a importância desses celeiros culturais que possibilitam, sem nenhuma distinção, a formação de crianças, jovens e adultos buscadores das letras. Nada fácil a crianção de bibliotecas. Daí porque surgiram meios mais acessíveis para fazer chegar às populações a riqueza existente nas bibliotecas.

Por esse motivo surgiram as minibibliotecas que passaram a ser a forma mais versátil e mais próxima dos que procuram, mediante a pesquisa e o estudo, adquirir e consolidar sua cultura. No Ceará, as minibibliotecas têm um grandioso defensor e difusor entre as comunidades menos assistidas: Gonzaga Mota! Não recebeu ajuda financeira de nenhuma instituição pública ou privada, mas conquistou a doação de livros que posteriormente repassava às mãos das comunidades vulneráveis.

Por sua livre iniciativa e sensibilidade professoral, Gonzaga Mota, até antes da pandemia, implantou 58 minibibliotecas no mais humildes rincões da terra alencarina, promovendo a doação de livros entre os adultos. Em Fortaleza nos bairros do Jangurussu, Bom Jardim, Serrinha, Praia do Futuro, dentre vários outros. No interior nos municípios de Icapuí, Maracanaú, Itapiúna, Eusébio e muitos demais.

O sonho do professor Gonzaga Mota continua e se acha mais permanete e vivo, e o novo desafio é levar também as minibibliotecas a qualificar mais ainda aqueles que buscam na formação da qualidade de vida e o exercício da educação e da justiça social. Parabéns, professor Gonzaga Mota! Que seu exemplo sirva de estímulo para outras gerações!

Marcus Vinicius Araújo da Cunha é advogado, jornalista e radialista