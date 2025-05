Gari: um profissional essencial para a vida em sociedade

Celebramos, neste mês de maio, o Dia do Gari. Profissionais que, faça chuva ou sol, estão diariamente apostos para prestar um serviço de extrema utilidade pública. Os garis são verdadeiros agentes da saúde pública e da dignidade humana. Ao manterem as ruas limpas, promovem não apenas organização, mas também bem-estar social para toda a população.

Em meio à correria do cotidiano, devemos ter um olhar mais atento e reconhecer quem torna possível a rotina da cidade. Os garis são profissionais que, muitas vezes, passam despercebidos, apesar do papel vital que desempenham. A importância desse trabalho vai muito além da limpeza visível. Seu esforço diário impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, prevenindo a proliferação de doenças, o entupimento de bueiros e as enchentes causadas pelo acúmulo de lixo. Em tempos de epidemias, como a dengue ou o recente enfrentamento ao coronavírus, o serviço desses trabalhadores foi — e continua sendo — uma linha de frente silenciosa, porém indispensável.

Valorizar os garis é reconhecer que a cidade só funciona porque há quem cuide dela quando muitos ainda dormem ou seguem apressados. É respeitar quem transforma o lixo em ordem e ainda promove a sustentabilidade por meio do recolhimento consciente dos resíduos, prezando pela saúde desses profissionais, ao não descartar incorretamente objetos perfurocortantes que possam colocar em risco a integridade física desses trabalhadores. Uma das formas mais significativas de reconhecimento é contribuir com a limpeza urbana: o cuidado com o espaço público é uma responsabilidade coletiva e deve ser cultivado por todos.

Que possamos enxergar esses profissionais não apenas como "pessoas da limpeza", mas como cidadãos que, com esforço e dedicação, constroem diariamente uma cidade melhor. Respeitar o gari é respeitar a cidade. E, acima de tudo, respeitar a nós mesmos enquanto sociedade. O Dia do Gari é celebrado em 16 de maio, mas seu valor deve ser lembrado todos os dias. Parabéns a todos os garis pelo zelo e compromisso incansáveis!

Fabiano Barreira é presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação. Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)