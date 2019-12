Direitos Humanos no Bom Jardim

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), principal equipamento da Secretaria da Cultural do Estado do Ceará na periferia de Fortaleza, celebra os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorada em 10 de dezembro, com a Campanha de Direitos Humanos 2019, iniciada no dia 3 e que segue até o próximo dia 13.

Como grande centro de formação em dança, teatro, música e audiovisual que é, o CCBJ acolhe, há 13 anos, talentos e sonhos de crianças, jovens e adultos de diversas partes da cidade, em especial dos cinco bairros que compõem o território do Grande Bom Jardim. São cerca de 6 mil alunos por ano. Área de grande densidade demográfica e alto índice de vulnerabilidade social, também de violação de direitos humanos.

Os princípios que regem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em dezembro de 1948, são os grandes estandartes que promovem lutas contra o racismo, a LGBTfobia, o feminicídio e tantas outras. É ancorado nestas premissas que o CCBJ busca potencializar o desenvolvimento social e econômico do território do Grande Bom Jardim, facilitando processos de circulação e valorização das produções que nascem em suas escolas artísticas, abordando os direitos humanos de forma transversal.

Cultura e arte são elementos fundamentais para um povo. Um Centro Cultural, no território do Grande Bom Jardim, existe para reafirmar que os Direitos Humanos são elementos disruptivos para a construção de uma sociedade menos desigual e menos letal.

Assim, indo além do entendimento de cultura e arte como direito humano, o CCBJ não se limita a promover o ensino das artes, mas se coloca como espaço de debate e partilha sobre direitos. O que, em nosso entender, só reforça a importância estratégica desse equipamento para a melhoria da vida da população.