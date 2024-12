Como ter uma empresa próspera e com boa reputação

Abrir o próprio negócio é um grande desafio. Esse caminho pode ser cheio de altos e baixos, principalmente quando os recursos financeiros são escassos. Conseguir prosperar é outro grande desafio e uma das maneiras de conseguir conquistar melhores resultados e lucros é através da reputação que se consegue construir.

Muitas empresas não focam em entregar o melhor para o cliente e com isso acabam baseando-se apenas em obter resultados financeiros. Não quero dizer que ter lucro não é importante. Sabemos que sem recursos é impossível prosperar e se manter no mercado. Mas ele não deve ser o principal objetivo da empresa.

Para que o empreendedor consiga prosperar é fundamental ter controle sobre o caixa da empresa. Para que isso aconteça, é fundamental entender o que significa e a diferença entre lucro e faturamento.

Antes de tudo, acho importante explicar o conceito de receita. Receita é a soma dos valores que uma organização arrecada. Esses valores vêm da venda de produtos, prestação de serviços, aplicações financeiras, licenciamento de marcas ou patentes, entre outras atividades.

O faturamento é a quantidade de crédito que entrou no seu empreendimento em um período. Logo, são todas as vendas que a empresa faz. Trata-se de um importante indicador de produtividade e crescimento. Já o lucro é o que sobra ao diminuir todos os custos e despesas de venda. São os valores que ficaram disponíveis no caixa da empresa após você pagar todas as contas.

Esteja sempre atento ao seu faturamento, quanto você gastou com investimento e qual foi o seu lucro no final. Com isso, você consegue diminuir gastos desnecessários e aumentar investimentos que vão fazer a diferença. Ter controle sobre o fluxo de caixa ajuda a tomar decisões mais certeiras e ser mais estratégico na parte financeira da empresa.

Em resumo, foque em entregar o melhor para o seu cliente, organize-se para fornecer o melhor e mais saudável ambiente para seus colaboradores, assim você mantém o bem mais precioso que sua empresa pode ter: a reputação. Logo, o caminho para ter uma empresa próspera torna-se mais fácil.

Leonardo Chucrute é CEO do Zerohum, mentor de empresários, palestrante e autor de livros didáticos