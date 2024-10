Celebrando nossas raízes

O dia 8 de outubro, Dia do Nordestino, é mais do que uma data no calendário, é uma celebração da rica cultura, da resiliência e da força de um povo que contribui significativamente para a identidade brasileira. Para o Grupo Diamantes, empresa que nasceu no interior do Ceará e hoje se destaca no cenário da moda íntima nacional, essa data ressoa de forma especial.

Fundada em Frecheirinha, no Ceará, o Grupo não é apenas mais uma empresa de sucesso. É a materialização do sonho de empoderar mulheres, gerar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento regional. Ao celebrar o Dia do Nordestino, a Diamantes reafirma seus valores e a profunda conexão com as raízes nordestinas. A empresa, ao oferecer oportunidades de trabalho e renda para milhares de consultoras, contribui para o desenvolvimento econômico da região e para a independência financeira de muitas mulheres.

A parceria com a ONG Amigos do Bem, uma instituição que atua desde 1993 no sertão nordestino, é um exemplo concreto desse compromisso. Ao unir forças com a Amigos do Bem, vamos além do lucro e investimos em projetos que transformam vidas, promovendo educação, saúde e desenvolvimento social para as comunidades mais carentes. Essa parceria demonstra que o sucesso empresarial pode, sim, andar de mãos dadas com a responsabilidade social.

Ao celebrar o Dia do Nordestino, celebramos também a nossa própria história e a de milhares de mulheres que encontraram no empreendedorismo a oportunidade de transformar suas vidas e as de suas famílias. A empresa, que nasceu no interior do Ceará, hoje alcança milhões de brasileiras, oferecendo produtos de qualidade e promovendo o empoderamento feminino. Ao estimular o empreendedorismo feminino, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Em um país marcado por desigualdades, a história do Grupo e a parceria com a ONG Amigos do Bem são exemplos de como é possível construir um futuro mais justo e igualitário. Ao celebrar essa data, celebramos a força do trabalho, a importância da solidariedade e a certeza de que, juntos, podemos construir um Brasil melhor para todos.

Claudênia Régia é sócia-presidente do Grupo Diamantes