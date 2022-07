Caí em um golpe, e agora?

Ser vítima de um golpe pela internet, infelizmente, não é uma situação incomum. Hoje em dia, os criminosos usam a tecnologia para atingir as vítimas e tentam roubar informações diversas, como número de telefone e de documentos, além dos dados bancários. De posse desses dados, as ações vão desde o envio de conteúdos suspeitos, como ofertas de emprego, promoções, fake news e sorteios, a venda dos dados.

Na maioria das vezes os golpes vão além de apenas um inconveniente, eles causam transtornos na vida financeira e pessoal das vítimas, por isso cuidados são essenciais para evitar cair nessas armadilhas, como usar em contas e senhas letras, números e caracteres especiais e, quando for digitar a senha, observar se não tem alguém por perto.

É importante também ativar no celular o recurso de Autenticação de Dois Fatores, que protege os dados contra furto ou clonagem, como uma forma extra de segurança da conta. A ativação confirma a identidade do usuário e, com isso, ele precisa fornecer uma segunda informação após inserir login e senha. Em relação a pagamento de boletos, é imprescindível verificar o código do banco e a fonte de emissão, assim como os dados do destinatário e o valor do boleto.

Não clicar em links enviados por desconhecidos é outra forma de não cair em golpes, assim como só instalar aplicativos disponíveis nos repositórios oficiais da Play Store (Android) ou AppleStore (Iphone). Para se proteger, não é recomendável conectar em redes Wi-Fi públicas (HotSpot). Com tantas formas de ser lesado, todo cuidado é pouco, mas se mesmo tomando todos os cuidados, se cair em um golpe, é necessário fazer um Boletim de Ocorrência, para que a situação fique registrada, bloquear cartões, serviços financeiros que considere estar exposto e trocar as senhas que podem ter vazado. Deve-se ainda informar às instituições financeiras, para que fiquem atentas a movimentações estranhas com o uso do nome e demais dados. Avisar parentes e amigos, para que não caiam em ciladas de alguém entrar em contato pedindo dinheiro.

Infelizmente, com tantas armadilhas no mercado, o que podemos fazer é nos prevenir e desconfiar, sempre.

Vinícius Amanajás é gerente de TI do Grupo Aço Cearense