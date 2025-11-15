Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bárbara de Alencar e bode Ioiô: memória insepulta

Escrito por
Luiz Carlos Diógenes producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Escritor
Legenda: Escritor

Fatos vividos estão mortos? Sim, quando pulverizados pela bomba tóxica do memoricídio. Restam soterrados no tempo ido, sem vínculos de reminiscência. Não, quando embalsamados pelas ligas de lembranças recorrentes. Tornam-se corpos abertos às visitas contínuas, físicas e metafísicas, no teatro de suas existências. Embalsamar a história que não deve ser esquecida, atualiza o passado alumiando o incerto porvir. 

Bode Ioîô é um exemplo típico de defunto vivo. Sobrevivente das secas que flagelaram o sertão cearense, couro e osso, escapou do machado. Ainda revira o barro dos fatos vividos. Fortaleza concedeu-lhe cidadania, há mais de cem anos. Metido nas bodanças citadinas, mestre na irreverência acanalhada do populacho, alimentadas do faccionismo político ao pão literário, muito pode ainda ensinar. 

O olhar curioso de quem o visita, no Museu do Ceará, penetra tanto na alma moleque de um povo quanto nos fundamentos histórico-culturais de uma cidade. Bárbara de Alencar também é chave para compreender o passado cearense. Insubmissa ao mandonismo monárquico e machista, é exemplo de revolucionária rediviva, a cobrar o devido embalsamento na memória popular. Inspira, ainda, a luta permanente à formação de uma nova mentalidade, ao remexer os subterrâneos do patriarcado cristalizado. Por seu vanguardismo feminista, ativismo cultural, retidão moral, liberdade política, idealismo republicano, é pedagógica história, passada, a ensinar ao presente. 

Ideias eternas, que balançam no trapézio entre emancipação e dignidade humanas, aureolam a alma embalsamada de quem as reuniu em um corpo vivo de memória. Bárbara vagou por cárceres nordestinos, deixou rastros entre Fortaleza, Recife e Salvador, há mais de duzentos anos, com os filhos, prestigiosos. Todos réus por crime de lesa-majestade, antes ainda da Confederação do Equador. 

Bode Ioiô e Bárbara apontam o caminho da mudança, evolutiva, de paradigmas científicos e sociais. Além dos meros fatos, de ontem, cômicos ou trágicos, seus feitos exemplares e simbólicos, suscitam a igualdade ético-política, entre seres vivos, de hoje. Escapando do machado ou da forca, ambos embalsamam o tempo histórico. 

Luiz Carlos Diógenes é escritor

Escritor
Colaboradores

Bárbara de Alencar e bode Ioiô: memória insepulta

Luiz Carlos Diógenes
Há 2 horas
Marcelo Aith é advogado
Colaboradores

Nova fronteira dos dados públicos exige blindagem rigorosa de sigilo e cadeia de custódia

Marcelo Aith
Há 2 horas
Missionário da Comunidade Canção Nova
Colaboradores

IA: risco ou oportunidade para a Igreja?

Papa Leão XIV recentemente afirmou, em sua mensagem por ocasião da Cúpula da Inteligência Artificial para o Bem 2025, em Genebra, na Suíça, que as novas tecnologias não podem substituir “o discernimento moral” nem a riqueza das relações humanas

Roger Ferrari
14 de Novembro de 2025
Administrador
Colaboradores

A escassez de mão de obra ameaça o crescimento da construção civil no Brasil

Apesar do cenário desafiador, com juros ainda elevados e impactos no crédito à produção, o setor da construção civil manteve a geração de empregos em 2025

Amilton Oliveira
14 de Novembro de 2025
Thais Uchoa é advogada
Colaboradores

Cães e gatos não leem regimento: como a legislação lida com animais em condomínios

Thais Uchoa
13 de Novembro de 2025
Valter Casarin é agrônomo
Colaboradores

Brasil fora do Mapa da Fome: como os fertilizantes ajudam nessa missão?

Valter Casarin
13 de Novembro de 2025
Tatiana Pimenta é empreendedora
Colaboradores

Quando o trabalho ocupa todos os espaços da vida

Tatiana Pimenta
12 de Novembro de 2025
Enid Câmara é organizadora da Expolog
Colaboradores

Expolog: 20 anos conectando o Ceará ao futuro da logística

Enid Câmara
12 de Novembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Enem: idade não reprova

Davi Marreiro
11 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho infantil em queda

A iniciativa acertou em cheio ao apostar na força da educação (e dos educadores) para formação gradativa de nova mentalidade sobre esta chaga social

Valdélio Muniz
10 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Maurício de Sousa, 90 anos

Quem não se divertiu com as aventuras da Mônica e seu coelho Sansão? Ou com as implicâncias do provocativo Cebolinha diante da “dentuça” e sua “língua do L”, trocando sempre os “rr” pelos “ll”?

Gilson Barbosa
10 de Novembro de 2025
Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República
Colaboradores

COP 30, a hora da verdade

Luiz Inácio Lula da Silva
09 de Novembro de 2025
Colaboradores

História: Martins Filho

Gonzaga Mota
08 de Novembro de 2025
Camila Mamede é empreendedora
Colaboradores

Café, trabalho e propósito: uma jornada de significado

Camila Mamede
08 de Novembro de 2025
Doutora em educação, professora da educação básica, membro da Coordenação Colegiada do Fórum EJA/CE
Colaboradores

Spaece: a história se repete

Clarice Gomes Costa
08 de Novembro de 2025
Kelvia Carneiro é administradora
Colaboradores

Educação financeira: o elo que falta na revolução digital brasileira

Kelvia Carneiro
07 de Novembro de 2025
Pedro Venturini é administrador
Colaboradores

Consumidor e Black Friday

Pedro Venturini
07 de Novembro de 2025
Wellington Sampaio
Colaboradores

A lei, os condomínios e a acessibilidade

Wellington Sampaio
06 de Novembro de 2025
Bruno Henrique é economista
Colaboradores

Planejar para aproveitar: o equilíbrio financeiro no fim de ano

Bruno Henrique
06 de Novembro de 2025
Gustavo Caetano é empresário
Colaboradores

Educação 5.0: Como a tecnologia está transformando o ensino e a aprendizagem?

Gustavo Caetano
05 de Novembro de 2025