Alfabetização: Como torná-la divertida?

A alfabetização é muito importante para o conhecimento e habilidade de ler e escrever. Pessoas que dominam a língua escrita têm mais chances de encontrar emprego, se expressar com clareza, compreender informações complexas e participar ativamente na sociedade.

A alfabetização é a base de toda a aprendizagem. Ela não apenas capacita a criança a compreender o mundo ao seu redor, mas também auxilia a se expressar e se comunicar de maneira eficaz. Todas precisam ser alfabetizadas entre os 5 e 8 anos, no máximo.

Os professores desempenham um papel crucial nesse processo. Eles são responsáveis por ensinar as bases da leitura e escrita, estimulando o interesse pelos livros e incentivando a prática constante da leitura. Para ter uma alfabetização eficaz, os educadores podem utilizar métodos, diferentes, criativos e lúdicos para tornar o aprendizado mais envolvente e cativante.

Em casos de crianças atípicas, é essencial que os professores tenham conhecimento sobre as características específicas do transtorno ou condição. Este entendimento permitirá uma abordagem personalizada ao ensino da alfabetização, considerando fatores como dificuldades sensoriais, cognitivas e comportamentais.

A família também tem um papel significativo no desenvolvimento da alfabetização. Pais e responsáveis devem incentivar a leitura desde cedo, proporcionando livros adequados à idade das crianças e promovendo momentos de leitura em família, pois o exemplo dos adultos é fundamental para despertar o interesse pela leitura nas crianças.

Uma forma de tornar a alfabetização mais atraente para as crianças é tornando-a divertida. Algumas dicas são promover Histórias Interativas, Caça ao Tesouro das Letras, Alfabeto Sensorial, Música e Ritmo e Teatro de Leitura.

Nas Histórias Interativas pais ou educadores podem criar narrativas envolventes com personagens interessantes, permitindo que a criança participe da história, sugerindo o que acontecerá em seguida ou até mesmo desenhando os personagens. Na Caça ao Tesouro das Letras, esconda letras pela casa ou ao ar livre. Convide a criança a encontrá-las, soletrando palavras à medida que progridem na busca.

No Alfabeto Sensorial, utilize materiais sensoriais, como areia, massinha ou papel texturizado, para criar letras. A criança pode moldar as letras com as mãos, envolvendo o tato no processo de aprendizado. Já na Música e Ritmo, crie canções ou rimas relacionadas às letras e aos sons. A música ajuda a reforçar a memória e incentiva a criança a criar sua própria música. E no Teatro de Leitura, peça que interprete os personagens da história, faça vozes diferentes para os personagens e incentive a dramatização da história.

Lembre-se de que cada criança é única, portanto, seja flexível e esteja disposto a experimentar diferentes estratégias até encontrar aquelas que funcionem melhor para ela. Com paciência e criatividade, podemos fazer da alfabetização uma experiência positiva e significativa.

Luciana Brites é CEO do Instituto NeuroSaber