“Todos desejam chegar à velhice, e quando chegam a ela, acusam-na”, disse CÍCERO (grande filósofo e escritor romano). Apesar de não podermos ainda dominar o envelhecimento, é possível fortalecer nosso organismo e envelhecer de forma natural e suave, com qualidade de vida, alimentando-se bem, cuidando da saúde, sem dores nas juntas e o espírito lépido, solto e jovial. Na sabedoria oriental, o idoso é personalidade central da cultura e da sociedade, porque contribui para a formação do jovem e da família. Às vezes, ninguém dá o valor merecido a uma pessoa idosa, que deve ser avaliada pelo grau do conhecimento e pela experiência que possui, adquiridos nos caminhos que trilham pela vida afora. Sabemos que velhice é sinônimo de sabedoria e bons exemplos.

O mundo científico não descobriu a fórmula para deter o envelhecimento, mas está revelando estratégias de como evitar os males que chegam com a idade. Não há receita pronta para se envelhecer bem, pois está muito relacionado ao estilo de vida de cada pessoa ao longo dos anos. Os pilares para irromper esse processo estão numa alimentação balanceada; atividades físicas regulares; cuidar da saúde mental; buscar novos prazeres em grupo e no acompanhamento médico periódico, que atua no tratamento preventivo de quaisquer patologias. Portanto, a chave da boa velhice está em atitudes e práticas que precisam acontecer durante toda a vida, objetivando, desse modo, viver melhor

O pior da velhice não são os cabelos brancos que coroam o corpo cansado; nem as rugas que ficam as faces, nem o peso das pálpebras que apertam os olhos, tampouco a falta de flexibilidade do corpo e a indisposição, que é aquela vontade de ficar mais tempo na cama... o que dói é a gradativa solidão causada pelas perdas sucessivas dos entes queridos, pelos os quais ainda derramam gotas de lágrimas e os respingos da saudade umedecem as suas almas.

Não podemos parar de brincar porque somos velhos. Envelhecemos porque paramos de brincar! Portanto, para atingirmos a melhor idade com disposição e saúde, precisamos, acima de tudo, de bons hábitos e perseverança.

Antonio Cruz Gonçalves é empresário