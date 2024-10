A seriedade como chave para o sucesso no setor de eventos

O setor de eventos é um dos mais dinâmicos e vibrantes da economia brasileira. Segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), em 2024, o setor deve faturar mais de R$ 75 bilhões, representando cerca de 4% do PIB do país e gerando 6,6% dos empregos. No entanto, para que o crescimento desse segmento seja sustentável, é essencial que ele seja tratado com o profissionalismo e a seriedade que o mercado exige. Com mais de 15 anos de atuação e a realização de mais de 5.000 projetos, posso afirmar que a seriedade é o fator decisivo para transformar ideias em experiências memoráveis.

Um dos principais pilares que sustentam o sucesso de nossos projetos no Grupo Newlight é a infraestrutura sólida que construímos ao longo dos anos. Com um galpão de 6.000 m² e uma frota própria de caminhões, garantimos uma logística eficiente e a pontualidade necessária para cada evento. Essa base operacional não apenas minimiza riscos, mas também nos permite entregar com a qualidade que nossos clientes esperam e merecem. Em um setor onde o tempo é um recurso crucial, cumprir prazos e oferecer um serviço confiável são diferenciais competitivos indispensáveis.

Outro fator vital para o sucesso no setor de eventos é a equipe. No Grupo Newlight, contamos com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, com expertise em áreas como estrutura, iluminação, montagem de estandes, cenografia e comunicação visual. Essa diversidade de habilidades nos permite criar soluções completas e personalizadas, atendendo às demandas específicas de cada cliente. Nossa missão é transformar a visão dos clientes em experiências inesquecíveis, e para isso, cada detalhe é cuidadosamente planejado. Essa atenção aos mínimos aspectos garante que todos os elementos do evento se integrem harmoniosamente, criando uma atmosfera única.

A seriedade no setor de eventos vai além da construção de uma boa reputação; é uma questão de responsabilidade. Cada evento é uma oportunidade de deixar um legado, de criar momentos que serão lembrados por anos. Por isso, é fundamental que os profissionais do setor se comprometam com a excelência, investindo continuamente em infraestrutura, conhecimento técnico e, principalmente, em um atendimento que valorize cada cliente de forma personalizada.

Como sócia do Grupo Newlight, tenho orgulho da nossa trajetória e dos valores que praticamos. Estamos sempre prontos para enfrentar os desafios do mercado com profissionalismo, inovação e um compromisso inabalável com a qualidade. Acreditamos que o sucesso de um evento está diretamente ligado à seriedade com que o tratamos. Assim, convidamos todos os stakeholders do setor a unirem forças para elevar ainda mais a qualidade e a credibilidade do nosso trabalho. Afinal, quando o setor de eventos se une com seriedade, todos ganham.

Renata Porto é sócia do Grupo Newlight