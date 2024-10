A importância do voto no segundo turno

Vivenciamos recentemente um momento crucial para a democracia em Fortaleza. A disputa pela Prefeitura da cidade será definida em segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro. Os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) avançaram, com Fernandes recebendo 562.305 votos e Leitão com 480.174 votos.

A eleição teve ainda um total de 39.328 votos em branco e 57.003 nulos. O comparecimento às urnas foi de 1.495.062 eleitores, representando 84,48% do eleitorado, enquanto 274.619 pessoas se abstiveram. Esses números demonstram que muitas pessoas não votaram, revelando a importância de estimularmos maior engajamento, para que cada voz seja ouvida no segundo turno.

Neste contexto, destacamos a participação da Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) na Missão de Observação Eleitoral Nacional. Nossa equipe acompanhou a votação em diversas seções eleitorais, incluindo um centro socioeducativo, onde foram instaladas urnas para coleta de votos dos adolescentes internos. Essa iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para garantir a transparência e a integridade do processo eleitoral.

Coordenada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), a missão conta com a participação de mais de 7.000 defensores públicos de 19 estados, atuando durante as eleições municipais de 2024. O trabalho da ADPEC e de suas contrapartes visa promover a participação democrática e assegurar os direitos de todos, sobretudo de grupos vulneráveis, em consonância com os princípios do sistema eleitoral brasileiro.

O voto não é apenas um direito, mas um dever cívico que nos permite moldar o futuro da cidade para cada um de nós. A história nos mostra que a ausência nas urnas pode resultar em escolhas que não representam os interesses da maioria. O segundo turno nos dá a chance de escolher com mais clareza, de ponderar sobre as trajetórias políticas, experiências de vida e compromisso dos candidatos. Aqueles que não votaram no primeiro turno, exerçam seu direito, pois ele foi conquistado com muita luta!

Aline Lima de Paula Miranda é diretora de Comunicação Social da ADPEC