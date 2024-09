A Importância do Setembro Amarelo na Promoção da Saúde Emocional

Setembro é um mês emblemático para a conscientização sobre um tema que, embora delicado, é de extrema importância: a prevenção ao suicídio. Com o Setembro Amarelo, temos a oportunidade de colocar em pauta a saúde emocional, promovendo um diálogo essencial para salvar vidas e fortalecer a nossa sociedade.

O suicídio é um problema de saúde pública global, que atinge pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais. No entanto, apesar de sua gravidade, ainda é um assunto cercado por estigmas e preconceitos. Muitas vezes, quem está em sofrimento se sente isolado, incompreendido e incapaz de pedir ajuda. É por isso que a campanha do Setembro Amarelo é tão relevante: ela nos lembra que todos nós podemos – e devemos – ser agentes de mudança.

Como especialista em saúde emocional e vice-presidente do Instituto Revoar, tenho observado a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o suporte emocional. A prevenção ao suicídio começa com a criação de espaços seguros para falar sobre as emoções, os medos e as angústias. Precisamos normalizar o ato de pedir ajuda e reforçar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física.

A prática da empatia é fundamental. Estar atento aos sinais de sofrimento emocional em pessoas próximas – como mudanças bruscas de comportamento, isolamento, tristeza persistente e perda de interesse em atividades antes prazerosas – pode fazer toda a diferença. Muitas vezes, uma conversa sincera, um gesto de acolhimento ou a orientação para buscar ajuda profissional são passos simples que podem salvar vidas.

No Instituto Revoar, temos trabalhado incansavelmente para promover a conscientização e oferecer suporte a quem precisa. Durante todo o mês de setembro, organizamos eventos, palestras e workshops com o objetivo de educar e sensibilizar a população para a importância da saúde emocional.

A mensagem do Setembro Amarelo é clara: a vida é o nosso bem mais precioso, e todos nós podemos contribuir para preservá-la. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que não está sozinho. Há pessoas dispostas a ouvir e ajudar. E se você conhece alguém que possa estar em sofrimento, não hesite em oferecer apoio.

Elaine de Tomy é psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar