A educação e os novos tempos

Em abril de 2000, líderes de 164 países, inclusive o Brasil, firmaram compromisso a favor do desenvolvimento humano. Desde então, a data é percebida como um movimento em prol da educação mundial, já que muitas das ações propostas são inspiradas em outras conferências internacionais ocorridas nos anos 1990, como as conferências mundiais de Direitos Humanos (1993) e Sobre Necessidades Especiais da Educação: Acesso e Qualidade (1994).

Mais de vinte anos depois, a educação modifica-se de maneira irreversível e profunda em meio a um cenário de severa pandemia. Essa realidade foi endossada por mais de sete mil estudantes em oitos países, mais de mil deles no Brasil, que responderam pesquisa realizada pela Pearson com metodologia de coleta de dados aplicada pela americana The Harris Poll.

O olhar dos alunos sobre a educação que vivemos atualmente mostra como algumas tendências foram aceleradas pela pandemia, como ensino a distância e tecnologia.

Neste Dia Mundial da Educação, celebro os resultados advindos de pesquisas como esta porque se baseiam na percepção dos alunos, a quem nós, profissionais da área da educação, tanto nos dedicamos. E esta percepção nos diz algo muito importante: mesmo com as dificuldades, a confiança nas instituições de ensino é alta.

Isso nos alegra bastante e comprova que, mais do que os investimentos em tecnologia, fundamentais e incontestáveis neste momento em que virtual e híbrido são soluções para o cenário, não há como deixar de considerar que educar é fortalecer vínculos entre as pessoas, proporcionando desenvolvimento e preparando alunos e alunas para atuar em sociedade.

A educação não é pautada por fronteiras ou limites, e sim feita para o compartilhamento e disseminação, tendo a escola como um de seus veículos, independentemente do modelo adotado. Sigamos firmes na efetivação desses objetivos.

Sávio Paz

Diretor escolar