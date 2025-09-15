Veja as loterias acumuladas desta segunda (15/09) e os prêmios dos próximos sorteios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Na noite desta segunda-feira (15), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena e Super Sete acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 25 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina : R$ 12 milhões; próximo sorteio na terça-feira (16);

: R$ 12 milhões; próximo sorteio na terça-feira (16); Lotomania : R$ 4,3 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (17);

: R$ 4,3 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (17); Timemania : R$ 25 milhões; próximo sorteio no terça-feira (16);

: R$ 25 milhões; próximo sorteio no terça-feira (16); Dupla Sena : R$ 10 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (17);

: R$ 10 milhões; próximo sorteio no quarta-feira (17); Super Sete: R$ 1,15 milhão; próximo sorteio no quarta-feira (17).

Como apostar na Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena e Super Sete:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

