Imposto de Renda 2026: celular ou computador para fazer a declaração?
Receita Federal impõe restrições ao uso do app e da versão online. Entenda quando é necessário usar o computador.
Mais de 234 mil cearenses já enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2026, segundo dados da Receita Federal atualizados na última segunda-feira (6). Desse total, quase 70% optaram pelo envio por meio do programa instalado no computador.
Apesar da predominância, essa não é a única forma de declarar o Imposto de Renda 2026. A Receita também permite o preenchimento e envio pelo celular, por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, ou diretamente pela internet, na versão online.
A escolha, no entanto, não é apenas uma questão de preferência. As regras do órgão estabelecem limitações, especialmente para quem tem renda ou patrimônio mais complexos. Por isso, é importante que o contribuinte entenda qual plataforma é adequada para o próprio perfil.
Limitações da declaração online ou por aplicativo
O fator determinante para a limitação não é o valor dos rendimentos. Quem recebeu acima de R$ 5 milhões pode optar por qualquer meio de declaração, desde que oturas operações não sejam restritas ao uso do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026.
Entre as operações que não podem ser feitas nas declarações online ou por aplicativo estão ganho de capital na venda de bens (imóveis, veículos ou outros direitos), inclusive quando envolvem moeda estrangeira.
Há casos com regras específicas de isenção que também exigem o uso do programa de computador, como a venda de imóvel residencial com reinvestimento em outro.
Também não é possível declarar pelo app informações completas de atividade rural ou utilizar módulos auxiliares específicos para ganho de capital.
Veja a lista com todas as limitações na tabela a seguir.
Declarar o IRPF no computador
Para declarar o imposto de renda pelo computador, é preciso fazer o download do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 — disponível para Windows, Linux e macOS — no site da Receita Federal.
Declarar o IRPF pela internet
É possível acessar este link fornecido pelo Governo Federal para realizar a declaração pelo computador, mas de forma online, sem precisar baixar o programa. Para isso, é preciso ter uma conta gov.br com nível prata ou ouro.
Declarar o IRPF pelo celular ou tablet
Por meio do aplicativo da Receita Federal, que está disponível na App Store ou Google Play, é possível preencher e enviar a declaração utilizando o celular ou o tablet.
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Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2026
Segundo informações da Receita Federal, está obrigado a entregar a declaração em 2026 quem, no ano anterior:
- Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;
- Quem obteve outros rendimentos acima de R$ 200 mil;
- Contribuinte com ganho de capital sujeito à incidência do Imposto;
- Quem alienou (vendeu) mais de R$ 40 mil em bolsas de valores ou com ganhos sujeitos ao imposto;
- Contribuinte que obteve renda acima de R$ 177.920 com atividade rural ou pretende compensar prejuízos;
- Contribuinte com posse ou propriedade de bens em valor superior a R$ 800 mil;
- Quem passou à condição de residente no Brasil;
- Quem optou pela isenção do GCAP (Ganhos de Capital) de 180 dias;
- Quem optou por declarar bens da entidade controlada no exterior pela pessoa física;
- Contribuinte que teve, em 31/12/2025, a titularidade de trust regidos por lei estrangeira;
- Contribuinte que auferiu rendimentos/compensou perdas em aplicações no exterior;
- Contribuinte que teve lucros/dividendos no exterior.