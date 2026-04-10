Imposto de Renda 2026: celular ou computador para fazer a declaração?

Mais de 234 mil cearenses já enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2026, segundo dados da Receita Federal atualizados na última segunda-feira (6). Desse total, quase 70% optaram pelo envio por meio do programa instalado no computador.

Apesar da predominância, essa não é a única forma de declarar o Imposto de Renda 2026. A Receita também permite o preenchimento e envio pelo celular, por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda”, ou diretamente pela internet, na versão online.

A escolha, no entanto, não é apenas uma questão de preferência. As regras do órgão estabelecem limitações, especialmente para quem tem renda ou patrimônio mais complexos. Por isso, é importante que o contribuinte entenda qual plataforma é adequada para o próprio perfil.

Limitações da declaração online ou por aplicativo

O fator determinante para a limitação não é o valor dos rendimentos. Quem recebeu acima de R$ 5 milhões pode optar por qualquer meio de declaração, desde que oturas operações não sejam restritas ao uso do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026.

Entre as operações que não podem ser feitas nas declarações online ou por aplicativo estão ganho de capital na venda de bens (imóveis, veículos ou outros direitos), inclusive quando envolvem moeda estrangeira.

Há casos com regras específicas de isenção que também exigem o uso do programa de computador, como a venda de imóvel residencial com reinvestimento em outro.

Também não é possível declarar pelo app informações completas de atividade rural ou utilizar módulos auxiliares específicos para ganho de capital.

Veja a lista com todas as limitações na tabela a seguir.

Declarar o IRPF no computador

Para declarar o imposto de renda pelo computador, é preciso fazer o download do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 — disponível para Windows, Linux e macOS — no site da Receita Federal.

Declarar o IRPF pela internet

É possível acessar este link fornecido pelo Governo Federal para realizar a declaração pelo computador, mas de forma online, sem precisar baixar o programa. Para isso, é preciso ter uma conta gov.br com nível prata ou ouro.

Declarar o IRPF pelo celular ou tablet

Por meio do aplicativo da Receita Federal, que está disponível na App Store ou Google Play, é possível preencher e enviar a declaração utilizando o celular ou o tablet.

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Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2026

Segundo informações da Receita Federal, está obrigado a entregar a declaração em 2026 quem, no ano anterior: