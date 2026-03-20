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Fortaleza recebe terceira edição do Fórum Nordeste de Economia Circular

Objetivo é conectar soluções concretas a políticas públicas, financiamento e cooperação internacional.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:28)
Negócios
Imagem mostra edição do ‘Fórum Nordeste de Economia Circular’ (FNEC).
Legenda: Mais de três mil pesquisadores, profissionais e membros da sociedade civil são aguardados no evento.
Foto: Divulgação.

Fortaleza recebe, entre os dias 25 e 27 de março, o III Fórum Nordeste de Economia Circular (FNEC), considerada a principal plataforma de articulação territorial do país. Mais de três mil pesquisadores, profissionais e membros da sociedade civil são aguardados no evento, cujo objetivo é conectar soluções concretas a políticas públicas, financiamento e cooperação internacional.

Apresentado pelo Governo do Estado do Ceará e idealizado pelo Movimento Reinventando Futuros, o Fórum reúne governos, organismos internacionais, setor privado, universidades, comunidades, lideranças territoriais, autoridades nacionais e internacionais, com o objetivo de conectar soluções concretas a políticas públicas, financiamento e cooperação internacional. 

O evento conta com programação no Hub Cultural Porto Dragão, no centro de Fortaleza; KUYA - Centro de Design do Ceará, no bairro Moura Brasil; e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema.

Soluções estratégicas

A iniciativa é responsável por estabelecer soluções estratégicas que impulsionem o desenvolvimento sustentável dos nove estados que compõem a região Nordeste, dialogando diretamente com o Projeto de Lei nº 5.662, que institui a Política Nacional de Economia Circular.

Desde sua fundação, em 2023, o Fórum opera como ponte entre território e estratégia nacional de transformação ecológica, antecipando os movimentos do Nordeste na economia de impacto e no Plano de Transformação Ecológica ‘Novo Brasil’, do Ministério da Fazenda.

O evento conta com patrocínio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ); além da parceria estratégica e institucional do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Pacto Global da ONU, Instituto do Clima e Sociedade (ICS), do Ministério da Fazenda, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Consórcio Nordeste e o Selo ODS Brasil. 

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