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Anac atualiza regras para transporte de carregadores portáteis em voos

A mudança busca aprimorar a segurança das operações e reduzir o risco de incêndios em cabine.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Mão de um homem segurando celular ligado em um carregador portátil.
Legenda: O documento traz limitações quanto à capacidade permitida para que os carregadores portáteis possam ser transportados na bagagem.
Foto: Vadzim Shubich/Shutterstock

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou regras para o transporte de carregadores portáteis, também chamados de powerbanks, em voos. Com objetivo de aumentar a segurança, as novas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União neste mês e divulgadas pela entidade na última sexta-feira (24).

A nova versão da Instrução Suplementar que trata sobre transporte de artigos perigosos nos voos traz as seguintes regras para os passageiros que levam esses carregadores:

  • Os carregadores portáteis devem ser transportados exclusivamente na bagagem de mão;
  • Cada passageiro pode levar no máximo dois powerbanks;
  • Os equipamentos devem ter capacidade de até 100Wh. Modelos que tenham entre 100 Wh e 160 Wh precisarão de autorização prévia da companhia aérea, enquanto aqueles acima de 160 Wh são proibidos e deverão ser descartados antes da entrada na aeronave;
  • É proibido recarregar powerbanks a bordo da aeronave;
  • É sugerido que esses carregadores não sejam utilizados para carregar outros eletrônicos a bordo da aeronave;
  • Os powerbanks devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou na embalagem original.

Reforço para a segurança

Segundo a Anac, o texto incorporou as novas especificações da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) sobre o transporte desses itens, com objetivo de aprimorar a segurança das operações e evitar riscos desnecessários ao transporte aéreo.

"Essas medidas têm o objetivo de reduzir o risco de incêndios em cabine, uma vez que baterias de lítio podem apresentar falhas que levam ao superaquecimento", esclarece a agência.

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