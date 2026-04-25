Anac atualiza regras para transporte de carregadores portáteis em voos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou regras para o transporte de carregadores portáteis, também chamados de powerbanks, em voos. Com objetivo de aumentar a segurança, as novas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União neste mês e divulgadas pela entidade na última sexta-feira (24).

A nova versão da Instrução Suplementar que trata sobre transporte de artigos perigosos nos voos traz as seguintes regras para os passageiros que levam esses carregadores:

Os carregadores portáteis devem ser transportados exclusivamente na bagagem de mão ;

; Cada passageiro pode levar no máximo dois powerbanks;

powerbanks; Os equipamentos devem ter capacidade de até 100Wh. Modelos que tenham entre 100 Wh e 160 Wh precisarão de autorização prévia da companhia aérea, enquanto aqueles acima de 160 Wh são proibidos e deverão ser descartados antes da entrada na aeronave ;

; É proibido recarregar powerbanks a bordo da aeronave;

recarregar powerbanks a bordo da aeronave; É sugerido que esses carregadores não sejam utilizados para carregar outros eletrônicos a bordo da aeronave;

que esses carregadores não sejam utilizados para carregar outros eletrônicos a bordo da aeronave; Os powerbanks devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou na embalagem original.

Reforço para a segurança

Segundo a Anac, o texto incorporou as novas especificações da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) sobre o transporte desses itens, com objetivo de aprimorar a segurança das operações e evitar riscos desnecessários ao transporte aéreo.

"Essas medidas têm o objetivo de reduzir o risco de incêndios em cabine, uma vez que baterias de lítio podem apresentar falhas que levam ao superaquecimento", esclarece a agência.

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A autarquia recomenda que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas antes de embarcar portando esses equipamentos, uma vez que cada empresa pode adotar medidas mais rigorosas, conforme as próprias avaliações de risco operacional.