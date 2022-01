Voo internacional faz parada em Fortaleza após comandante ter diagnóstico de Covid-19

Um voo internacional da Latam, com origem de Barcelona, na Espanha, com destino em São Paulo necessitou fazer um pouso no Aeroporto de Fortaleza na tarde deste domingo (9). Segundo a companhia aérea, um dos três comandantes foi diagnosticado com Covid-19 antes do embarque na Espanha, onde permanece em recuperação.

"A Latam informa que o voo LA8115 (Barcelona-São Paulo) deste domingo (9/11) pousou no aeroporto de Fortaleza porque um dos três comandantes da aeronave foi diagnosticado com Covid-19 antes do embarque na Espanha, onde permanece em recuperação. O voo até Fortaleza, portanto, foi conduzido por dois comandantes, que atingiram o limite de horas trabalhadas de acordo com a Lei do Aeronauta vigente", disse a empresa em nota.

Ainda em comunicado, a companhia aérea lamentou, os transtornos causados e informou que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros, que vão embarcar de Fortaleza para Guarulhos no voo LA9001, com decolagem prevista para 17h desta segunda-feira (10).

Neste sábado (8), a Latam realizou o cancelamento de 47 voos domésticos e internacionais previstos até 16 de janeiro.