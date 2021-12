Voluntários levam música e doações a abrigos e hospitais de Fortaleza neste Natal

Solidariedade e amor ao próximo. São esses sentimentos que um grupo de pessoas leva a hospitais e lares de idosos, em Fortaleza, neste período natalino. Eles fazem parte do Coral "SobreTons", um projeto que surgiu há 14 anos com a missão de levar afeto a pessoas que enfrentam algum tipo de adversidade.

Neste sábado de Natal, eles se apresentam em quatro pontos da Capital cearense, conforme explica o maestro do Coral, Tiago Nogueira.

"Nós primeiro nos apresentamos no IJF, do lado de fora. Depois, no Abrigo Olavo Bilac; na Casa de Nazaré, no Montese; e por fim vamos fazer uma entrega de brinquedos para uma instituição que atende crianças carentes na Aerolândia", disse.

Após cada apresentação, que conta com repertório de variadas músicas cujo estilo flutua desde ritmos natalinos à pé de serra e pagode, o grupo, que é formado por 30 integrantes, realiza doações de fraudas, kits de higiene, cestas básicas e brinquedos.

Legenda: Com 30 integrantes, Coral leva amor e solidariedade a hospitais e lares de idosos, em Fortaleza Foto: Divulgação

"Neste ano, foram quase 100 cestas doadas. Arrecadamos uma grande quantidade durante o jogo beneficente realizado pelo zagueiro Titi, do Fortaleza. Fizemos um jogo 'amigos do Titi contra amigos do Maestro' e nos rendeu várias doações, dentre cestas básicas, fraudas geriátricas e brinquedos", explicou Tiago.

Pandemia interrompeu a ação

Criado há mais de uma década, o grupo só teve um ano sem apresentação. Devido a pandemia da Covid-19, e o crescimento de casos apresentado no fim do ano passado, o Coral não se apresentou em 2020.

Contudo, mesmo sem a apresentação nos lares e hospitais, as ações solidárias seguiram, respeitando os protocolos sanitários.

"A gente ficou parado na pandemia, mas continuamos nos reunindo para fazer essas ações para levar alegria, música e orações. Deixar o Natal de quem precisa mais feliz", acrescenta Tiago Nogueira.