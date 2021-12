Veja o que abre e o que fecha no feriado de Natal em Fortaleza

Devido às comemorações das festas de fim de ano, o funcionamento do comércio e de alguns serviços em Fortaleza serão alterados.

O Diário do Nordeste elaborou uma lista para informar o que abre e o que fecha na cidade no feriado de Natal, dia 25 de dezembro, neste ano. Confira.

Shoppings

Shopping Benfica

Lojas fecham e os estabelecimentos comerciais da praça de alimentação funcionam das 11h30 às 22h, conforme o cronograma do dia.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Lojas e quiosques fechados. Operações de lazer e alimentação tem funcionamento facultativo. RioMar Online: das 12h às 21h.

Shopping Parangaba

Apenas a parte de alimentação abre, facultativamente, das 10h às 22h.

Shopping Iguatemi

Lojas fecham, mas as operações da praça de alimentação e restaurantes têm funcionamento facultativo.

Shopping Del Paseo

Fechado.

North Shopping Fortaleza e North Shopping Jóquei

As lojas e quiosques fecham no dia 25 de dezembro, mas a praça de alimentação funciona das 10h às 22h.

Via Sul Shopping

Na data, os estabelecimentos de varejo não abrem, mas os de alimentação operam normalmente das 10h às 22h.

Shopping Aldeota

O empreendimento não funciona no dia 25 de dezembro.

Restaurantes

Conforme o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE), a orientação é abrir na data.

Comércio

Por ser considerado feriado para o setor, conforme o Sindilojas Fortaleza, os estabelecimentos comerciais não funcionam.

Supermercados

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os mercados e supermercados fecham no Natal.

Farmárcias

O feriado é ponto facultativo para farmácias e drogarias, segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

Unidades de saúde

De 24 a 26 de dezembro e de 31 de dezembro a 2 de janeiro, não há atendimento nos centros de vacinação contra a Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Caso o residente de Fortaleza tenha chegado à data limite da segunda dose nessas datas ou tenha perdido o agendamento anterior, deverá aguardar a retomada dos atendimentos, dos dias 27 a 30 de dezembro ou a partir do dia 3 de janeiro.

Dos dias 24 a 26 de dezembro, o posto Paulo Marcelo (Centro) segue ofertando exclusivamente vacinas de rotina, incluindo vacina antirrábica (para humanos). Já nos dias 31 de dezembro a 2 de janeiro, a unidade aberta para imunização será o Posto Messejana (no bairro homônimo).

Para atendimentos de urgência e emergência, Fortaleza conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis delas administradas pelo Município, todas funcionando 24h por dia.

Postos de combustíveis

Funcionam normalmente no feriado de Natal, no período mínimo das 6h às 20h, conforme o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará (Sindipostos).

Agências bancárias

Não funcionam, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Correios

As agências dos Correios fecham durante o feriado de Natal, assim como a Central de Atendimento ao Cliente (CAC). Na véspera, dia 24 de dezembro, também há alteração no horário, enquanto a rede de agências abre das 8h às 13, a CAC funciona das 8h às 14h.

No entanto, a empresa permanece à disposição pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100, pelo chat ou pelo Fale Conosco.

Metrô/VLT

O horário de funcionamento das linhas de Metrô e VLT sofrem alteração já na véspera de Natal. No dia 24 de dezembro, as linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe iniciam a operação nos horários normais, mas encerram as atividades mais cedo, entre às 19h30 e 20h. É possível conferir todos os horários programados no site do Metrofor.

Já no feriado de Natal, não há funcionamento, informou a companhia.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que as lojas de atendimento abrem na sexta-feira (24), de 8h as 12h, e fecham nos dias 25 e 26 (sábado e domingo).

No entanto, a companhia de energia informou que a área de atendimento ao cliente, que funciona através da Central de Relacionamento (0800.285.0196), atende 24h por dia. Além disso, o cliente pode ainda entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

A empresa mantém ainda equipes trabalhando normalmente durante o feriado para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

Cagece

Lojas fecham, e a instituição funciona em regime de plantão para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta aos clientes que necessitarem de atendimento nesse dia de plantão que entrem em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento disponíveis, como o Cagece App (disponível para Android e iOS), a Central de Atendimento (0800 275 0195), disponível 24h por dia, ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site da instituição.

Telegram

