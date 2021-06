Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará neste fim de semana

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou a previsão do tempo para Fortaleza e Ceará neste fim de semana. Conforme o órgão, o céu pode variar de parcialmente nublado a claro tanto no sábado (26) quanto no domingo (27) em todo o Estado.

No entanto, há possibilidade de chuva "fraca, pontual e passageira" nos litorais de Fortaleza e Pecém na madrugada deste sábado, segundo a Funceme. Nas outras regiões, a previsão indica céu com poucas nuvens, com predomínio de céu claro em todo o Estado ao longo do dia.

Já no domingo, a possibilidade de chuva se dá na faixa litorânea; nas demais regiões, pode haver poucas nuvens no céu. Conforme o órgão, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) não influencia as condições do tempo em território cearense.

Umidade

A tendência apontada pela Funceme é de Umidade Relativa (UR) entre 30% e 40%, principalmente no Centro-Sul do Ceará. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o quadro é preocupante quando abaixo dos 30% — o ideal é que a umidade esteja entre 60% e 80%.