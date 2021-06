Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta terça-feira (22)

Fortaleza pode amanhecer com variação de céu parcialmente nublado a claro, nesta terça-feira (22), conforme prevê a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ao longo desta terça, a temperatura mínima prevista é de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C. À tarde e à noite, deve predominar o céu claro.

Em todo o Ceará, a projeção é de céu variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Na quarta-feira (23), segue a tendência de céu variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Foto: Funceme

Fim da temporada de chuva

A gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, explica que junho e julho são os meses da pós-estação chuvosa.

“Nessa época, os ventos começam a aumentar. Para os cearenses, já é um indício do fim da temporada da chuva”, observa.

“De fato, a normal climatológica do período cai para pouco mais de 50 milímetros. E as chuvas ocorrem de forma eventual, quando as ondas de leste alcançam parte do Litoral, Região jaguaribana e, às vezes, o Cariri", aponta.