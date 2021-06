Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (24)

Fortaleza deve amanhecer com céu parcialmente nublado nesta quinta-feira (24), conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A temperatura mínima prevista é de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C. Ao longo desta quarta, o céu deverá ter poucas nuvens.

No restante do Ceará, também há previsão do céu permanecer variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Legenda: Previsão segue indicando predomínio de céu com poucas nuvens até sexta-feira (25) Foto: Funceme / Divulgação

Céu deve seguir com poucas nuvens até sexta

O Ceará deve seguir com previsão de predomínio de céu variando entre claro e parcialmente nublado até sexta-feira (25) e há expectativa de chuvas rápidas pelo litoral. De acordo com a Funceme, com a ausência de precipitações, há, também, redução da umidade relativa do ar. Ou seja, o tempo fica mais seco. A tendência, neste momento, é que as taxas variem entre 30% e 50% nas partes central e sul do Estado, principalmente. Há expectativa de chuva rápida na faixa litorânea somente na próxima sexta entre madrugada e manhã. Este cenário de escassez é típico do segundo semestre no Ceará, conforme explica a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto. “A redução das chuvas em relação aos meses do primeiro semestre ocorre devido ao deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que passa a atuar no hemisfério Norte", explana. "Após a estação chuvosa, a normal climatológica de precipitação cai para 37,5 milímetros em junho e 15,4 mm em julho. Depois deste período, as médias mensais são ainda mais baixas”, complementa.