Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quarta-feira (23)

Fortaleza deve ter o céu com poucas nuvens nesta quarta-feira (23), conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ao longo desta quarta, o órgão informa que a temperatura mínima prevista é de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C.

Enquanto isso, em todas as outras regiões cearenses também deve permanecer com a mesma tendência de condições de estabilidade, com poucas chuvas.

Temporada de ventos

De acordo com informações da gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, junho e julho devem apresentar menos chuvas em solo cearense.

Ela confirma que, nessa época, os ventos costumam aumentar no estado. "As chuvas ocorrem de forma eventual, quando as ondas de leste alcançam parte do Litoral, Região jaguaribana e, às vezes, o Cariri", delimita.