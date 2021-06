Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (17)

A previsão do tempo em Fortaleza para esta quinta-feira (17) indica céu variando entre parcialmente nublado e claro, com possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã. Entre a tarde e a noite, o céu deve permanecer claro.

A Capital deve ter temperatura mínima no dia de 24° C e máxima de 33° C. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Possibilidade de Chuva no Ceará

Para todo o Ceará, o céu pode variar entre parcialmente nublado e claro, conforme a Funceme. Há possibilidade de chuva em todas as regiões.

Ainda segundo o órgão, as últimas imagens de satélite mostram o registro de nuvens associadas a chuva sobre o Litoral Norte e na Ibiapaba.