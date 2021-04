Vacinação contra gripe inicia em 116 postos de saúde em Fortaleza

A primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (12) em Fortaleza. Ao todo, 90 mil doses do imunizante serão distribuídas, por 116 postos de saúde, para crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da área da saúde.

Essa quantidade de vacinas da gripe, que atua contra a H1N1, H3N2 e o vírus influenza B, conseguirá imunizar cerca de 30% do público-alvo da primeira fase.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomenda que pessoas com sintomas de síndrome gripal evitem receber a vacina, devendo aguardar o período 30 dias após o início dos sintomas.

Quem será vacinado

Crianças e gestantes

Inicialmente, serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas. O grupo foi escolhido pela vulnerabilidade à influenza, de acordo o Ministério da Saúde (MS).

Eles poderão se dirigir a um dos 116 postos de saúde, das 8h às 17h, com documento oficial com foto ou cartão de vacinação, no caso das crianças, para serem imunizados.

Puérperas

No caso das puérperas — mulheres no período até 45 dias após o parto — deve ser apresentado um documento que comprove o puerpério, como certidão de nascimento, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

Profissionais de saúde

Também serão vacinados trabalhadores da saúde. Os profissionais que atuam em hospitais serão vacinados nos seus locais de trabalho. Já os profissionais que trabalham em clínicas particulares, laboratórios e autônomos poderão se vacinar nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS).

Para ter direito à vacina, os trabalhadores devem apresentar um documento de identidade com foto e também um documento de comprovação do trabalho, como, por exemplo, a carteira de trabalho, uma declaração de vínculo, o contracheque ou a carteira do conselho da categoria.

Vacinação contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a gripe no Ceará acontece em paralelo à vacinação contra a Covid-19. E, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) recomenda, a imunização contra o novo coronavírus deve ser prioridade.

"A gente orienta que os municípios devem evitar vacinar gripe e Covid nos mesmos postos de saúde. O ideal é deixar pelo menos um posto de saúde para vacinação apenas da influenza. Também é possível usar escolas e ginásios para evitar aglomeração. É importante também não tomar as vacinas juntas, tem que ter um intervalo de, pelo menos, 14 dias entre uma e outra", informa a coordenadora de vigilância epidemiológica e prevenção da Sesa, Ricristhi Gonçalves, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Caso o público-alvo da imunização contra a gripe tenha recebido a vacina da Covid-19, deve aguardar para receber a dose contra o H1N1 respeitando o intervalo de, no mínimo, 14 dias após o recebimento da segunda dose.

Cronograma

1ª fase : crianças (6 meses de idade a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde;



: crianças (6 meses de idade a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde; 2ª fase : Idosos a partir de 60 anos e professores;



: Idosos a partir de 60 anos e professores; 3ª fase: portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.