Universidade investe em tecnologia para formação de jornalistas poliglotas digitais

O mundo está conectado digitalmente. As mudanças na forma de fazer comunicação estão acontecendo de forma acelerada e o mercado atual exige do profissional alta capacidade de adequação na produção de conteúdos para diferentes mídias e plataformas. Pensando nessa realidade, o curso de jornalismo oferecido pela Universidade de Fortaleza (Unifor) investe na formação de seus alunos e adota uma forma ensino baseada na gestão integrada da comunicação, na pesquisa e na inovação tecnológica.

O coordenador do curso de jornalismo, Wagner Borges, destaca que o preparo do aluno é essencial para a formação de um profissional ético e preparado para encarar o mercado. “Hoje o jornalista precisa ser um poliglota digital. Ele tem que ser capacitado para um mundo onde os modelos de negócios mudam rapidamente e o curso oferecido pela Unifor cumpre esse compromisso”, disse destacando o alto investimento no equipamento Newslink, que consiste em uma super redação convergente onde os alunos atuam em todas as editorias, produzem produtos e conteúdos em tempo real para dentro e para fora da Universidade.

O equipamento, inaugurado no ano passado, pertence ao Núcleo Integrado de Comunicação (NIC), que também envolve televisão e rádio. “Com isso o aluno experencia ciclos completos de formação e se torna, efetivamente, um comunicador multimodal, apto a dominar qualquer plataforma ou sistema de mídias convergentes.”

Vocação

Para Wagner Borges, ser jornalista é, antes de tudo, um compromisso vocacional. “Quando o aluno está vocacionado, precisamos fazer ele entender que o jornalismo é um pilar da democracia. É uma tecnologia, mas também um processo de compromisso ético que demanda um olhar sobre o fato de que o jornalista atua socialmente e essa vocação se completa com o compromisso de informar e buscar a verdade”.

O aluno do último semestre de jornalismo da Unifor, Marcelo Silva, sente-se preparado para encarar o mercado de trabalho. Ele, que já é formado em arquitetura e urbanismo, escolheu o jornalismo por achar que a comunicação anda de mãos dadas com a sociedade. “A atuação no urbanismo, por exemplo, requer muitas informações e comunicação com os moradores da cidade. Entender a cidade, seus problemas e, consequentemente, propor soluções, na minha opinião, tem muito a ver com a formação cidadã. Todo cidadão tem que ter uma visão ampla da cidade onde mora, daí a importância da comunicação entre o profissional de urbanismo e esse cidadão”. Para a carreira jornalística, Marcelo quer atuar de forma mais prática nas redes sociais e escrever livros. “Pretendo encarar a profissão com lisura, ética e equilíbrio, vencendo os desafios impostos pelas crises sociais, sanitárias e políticas que vivemos”.

Legenda: Marcelo Silva, estudante do curso de jornalismo da Unifor Foto: Acervo pessoal

Intercâmbio

O curso de jornalismo da Unifor foi eleito cinco vezes o melhor do Norte-Nordeste do Brasil pelo Ranking Universitário do jornal Folha de S. Paulo. “Temos programas de intercâmbio com universidades de jornalismo do mundo inteiro. O nosso aluno que participa da experiência volta com visão de mundo diferenciada”, pontua Wagner Borges. Ele destaca, ainda, que o curso é pioneiro no Brasil em criar o primeiro Núcleo de Estudo de Pesquisa em Comunicação Empresarial, no qual o aluno aprende sobre os modelos de negócios das empresas, aprende a planejar, ganha como competência a capacidade de entender métricas, interpretar cenários e criar estratégias. “Com isso, entregamos profissionais mais completos e diferenciados do Brasil, consultores de altíssimo desempenho em diversas áreas do jornalismo, preparados não só para trabalhar nas redações, mas também na comunicação das empresas e no 3º setor. Tenho orgulho em dizer que temos jornalistas que se formaram conosco em várias redações e assessorias do Brasil e do mundo”, finaliza.

Durante o curso, Marcelo Silva diz que as experiências proporcionadas pela grade curricular o ajudaram a entender a dinâmica da profissão. “Acredito ter feito a escolha certa. Hoje temos um grande desafio de mudança de valores. Queremos um mundo melhor, valorizar a cultura e a questão ambiental. Diante disso, as experiências educacionais que a Unifor me proporcionou foram engrandecedoras para a minha formação”.

Para saber mais:

Curso de Jornalismo - Unifor

Coordenação: Prof. Wagner Borges

E-mail de contato: jornalismo@unifor.br

Telefone: (85) 3477.3372