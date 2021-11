Unifor realiza evento para estudantes que querem conhecer a área de tecnologia

Com foco em apresentar as possibilidades do mercado de tecnologia para estudantes do ensino médio, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza no próximo sábado (4), a 11º edição do Dia T. Por meio de projetos desenvolvidos pelos alunos da instituição, os visitantes poderão conferir detalhes sobre as áreas de atuação dos cursos. O evento ocorre no hall do bloco D da Unifor, das 8h às 12 horas. A participação é gratuita. Os interessados devem se inscrever no portal do Dia T (unifor.br/web/tec).

De acordo com Jackson Sávio, diretor do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Unifor, o evento é uma oportunidade de estudantes conhecerem na prática as atividades de pesquisa e projetos criados pelos universitários. Um dos destaques do evento são os percursos CCT, em que é possível conhecer os laboratórios, salas de aula e ações específicas de cada curso. Cada percurso conta com dois horários de saída.

Outra ação será o Open Innovation, no qual 10 equipes serão formadas para a resolução de um problema por meio de inovações tecnológicas. Além dos alunos dos cursos de graduação e mestrado do CCT, a participação também está aberta para os estudantes de ensino médio. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do portal oficial. Ao final, as 10 equipes serão avaliadas e uma vencedora será escolhida.

“Nós temos vários circuitos, dependendo da área de interesse dos alunos, onde eles terão experiências nos vários laboratórios ligados a áreas específicas que desejam. Eles serão acompanhados por alunos de semestres mais avançados e professores”, detalha Jackson.

No hall do bloco D, também estarão expostos projetos de estudantes do CCT para interação junto aos participantes. “Nós vamos ter alunos nossos de engenharia apresentando projetos inovadores que visam resolver problemas do cotidiano”, explica o diretor.

Segundo Lia Melo, ex-aluna do curso de engenharia de controle e automação e que participou do Dia T em 2018, o evento é um espaço para a apresentação do que foi produzido ao longo do curso e compartilhar informações com outros interessados. “Meu projeto era automação veicular. Por um aplicativo, conseguia acionar algumas funcionalidades do veículo, como ligar o carro, destravar/travar portas, subir/baixar vidros, destravar o porta malas, ligar faróis. Foi feito com a instalação de uma placa com relés no carro e comunicação por wi-fi com o celular.”

Programação Circuito CCT

Percurso das Águas

Cursos: Engenharia Civil e Engenharia Urbana e Ambiental.

Horários: de 9h às 9h30; de 10h às 10h30.

Percurso "Otimizando e Produzindo"

Cursos: Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção

Horários: de 9h às 9h30; de 10h às 10h30.

Percurso "Criando e Projetando"

Curso: Arquitetura e Urbanismo.

Horários: de 8h30 às 9h; de 10h30 às 11h.

Percurso "Eletro Cyber"

Cursos: Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Horários: de 9h às 9h30; de 10h às 10h30.



Serviço

Dia T na Unifor

Data: 04/12, das 08h às 12h

Confira a programação completa do Dia T no portal oficial - unifor.br/web/tec