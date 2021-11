Unicatólica abre inscrições para vestibular 2022.1 com novo curso de Nutrição na grade

Com provas on-line marcadas para os dias 2, 3 ou 4 de dezembro, o Centro Universitário Católica de Quixadá (Unicatólica) está com inscrições abertas para o processo seletivo para o vestibular de 2022. Além da prova tradicional, os interessados podem se matricular por meio do Escore Unicatólica, voltado para quem já foi aprovado anteriormente, com a nota do Enem, Fies ou Prouni, o que isenta o candidato de realizar a prova.

Para o próximo ano, a instituição também ofertará o curso de Nutrição pela primeira vez. Na modalidade presencial, os cursos da Unicatólica são Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Já os em semipresencial são Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação. Em 2022, os cursos da área da saúde terão opção de período noturno.

Além do vestibular, a Unicatólica lançou o edital de portabilidade, voltado para a transferência de alunos de outras instituições de ensino superior. Dessa forma, os transferidos possuem desconto de 50% até o fim da graduação, além do aproveitamento das disciplinas. Os interessados deverão acessar o site www.unicatolicaquixada.edu.br/sejaunicatolica para preenchimento do formulário de intenção de transferência.

Já para profissionais que buscam uma segunda graduação, há o incentivo de 50% de desconto durante o primeiro semestre letivo, além do aproveitamento de disciplinas sem taxas de aproveitamento.

Suporte para a região

Projeto gratuito para inscritos no vestibular 2022 da Unicatólica, o Maratona Enem irá apresentar os principais conteúdos exigidos no Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 16, 17, 18, 24 e 25 de novembro. As aulas serão realizadas dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição. O curso está disponível para todos os candidatos que se inscreverem até o dia 14 de novembro.

Além da infraestrutura para os alunos, a Unicatólica também é espaço de serviços para a comunidade do Sertão Central. Entre as ações oferecidas estão serviços do Serviço de Psicologia Aplicada (mais de 5 mil consultas), atendimento jurídico por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), Juizado Especial Cível e Criminal, Procon, serviços de odontologia no Complexo Odontológico São João Calábria (com mais de 12 mil atendimentos), ações de reabilitação na Clínica Escola de Fisioterapia, entre outros.

Outra iniciativa recente da instituição foi a parceria inédita realizada junto com a Universidade de Harvard. Por meio do projeto, os estudantes da Unicatólica terão acesso à metodologia de estudo de casos, que permite aos alunos aprendizado por meio de experiências reais.

Neste ano, a Unicatólica foi considerada a melhor Instituição de Ensino Superior do Interior do Ceará, de acordo com Pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no resultado do Índice Geral de Cursos referente ao ano de 2019 (IGC 2019), segundo a Portaria nº178, de 22 de abril de 2021. O Centro Universitário obteve nota 4 no IGC, colocando a Unicatólica em segundo lugar dentre as Instituições de Ensino Superior privadas e sem fins lucrativos do Ceará.

