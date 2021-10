UniAteneu oferta cursos técnicos com foco na formação prática para atender às demandas do mercado

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019 o país registrou 9,3 milhões de estudantes no Ensino Médio, dos quais 7,1% frequentavam algum tipo de curso técnico. A modalidade de ensino técnico também foi registrada dentre 49,3 milhões de pessoas que haviam concluído o Ensino Médio, igual a 5,2%. Já o levantamento do Portal da Indústria realizado com alunos que concluíram cursos técnicos em 2017 revelou bons índices de empregabilidade no ano de 2018, com média de 72,6%. Os números mostram que a busca por uma formação técnica é uma realidade para muitos alunos que pretendem ter uma profissão e ingressar mais rápido no mercado de trabalho.

Com o intuito de atender à crescente demanda por profissionais, os Cursos Técnicos UniAteneu ofertam 19 cursos nas áreas da Saúde, Gestão, Informática, Estética, Educação entre outras. Na UniAteneu, o aluno que faz um curso técnico tem como diferenciais a oportunidade de realizar práticas em laboratórios equipados com conceito de excelência referendado pelo Ministério da Educação (MEC); o certificado é expedido por um centro universitário; o aluno ao terminar o curso técnico terá acumulado seis certificados de cursos de extensão gratuitos na área que desenvolve o curso; material didático de qualidade; fardamento; e docentes e coordenadores com titularidade de especialistas e mestres, o que eleva a excelência do ensino.

Ao iniciar qualquer curso técnico, o aluno já conta com a assistência profissional do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), que através de parcerias estabelecidas com empresas de vários segmentos viabiliza oportunidades de estágio e emprego. Além disso, os alunos contam com o suporte dos professores e coordenadores para buscar as melhores vagas na área de formação, já que eles têm atuação no mercado. Dependendo do desempenho do estagiário, há sempre a expectativa de os melhores serem contratos como efetivos já no campo de estágio.

Legenda: Nos 19 cursos técnicos ofertados, o aluno aprende com um corpo docente composto por especialistas e mestres. Foto: Divulgação

“Os Cursos Técnicos UniAteneu são os únicos no Ceará onde o certificado é chancelado por um cento universitário, o Centro Universitário Ateneu, colocando o aluno em lugar de destaque quando pleitear uma vaga no mercado de trabalho. Temos um corpo docente de primeira linha, que oferece os melhores conteúdos, para que exerçam com excelência a maestria a profissão escolhida”, afirmou Isabel Duarte, diretora dos Cursos Técnicos UniAteneu. Segundo a gestora, todos os professores têm atividade extra sala de aula, trazendo para o aluno as atualizações do mercado de trabalho.

Para fazer um curso técnico, o pré-requisito é terminar o Ensino Médio. Porém, o aluno pode iniciar o seu curso ainda no segundo ano, tendo a possibilidade de finalizar o curso técnico juntamente com a conclusão do Ensino Médio. Quem termina um curso técnico, tem um mercado promissor pela frente, pois o número de vagas é cada vez maior. Por exemplo, em um hospital, para cada enfermeiro, dez técnicos de Enfermagem são contratados; em uma construtora, para cada engenheiro, contrata-se seis técnicos em Edificações, e assim acontece para outras profissões. Além da atuação em empresas privadas, atualmente existe ainda a possibilidade de o aluno fazer um concurso público com um curso técnico concluído.

Legenda: Um dos diferenciais dos Cursos Técnicos UniAteneu é o apoio do Núcleo de Apoio à Carreira. Foto: Divulgação

“Os Cursos Técnicos UniAteneu nas áreas de Gestão, Civil e Tecnologia oferecem a seus discentes uma excelente estrutura laboratorial e de livros, tudo isso dentro de um centro universitário. As visitas técnicas a grandes empresas, os cursos de extensão gratuitos oferecidos ao final de cada módulo (semestre), o excelente corpo docente e o Núcleo de Apoio à Carreira, que visa encaixar o aluno em excelentes oportunidades de estágios e empregos, são alguns dos grandes diferenciais de se fazer um curso técnico na UniAteneu”, explicou o prof. Nataniel Silva, coordenador dos cursos técnicos nos campos de Gestão, Civil e Tecnologia.

Para a aluna Gabriela Moreira, que faz o Curso Técnico em Logística, o que mais lhe motiva a fazer um curso técnico na UniAteneu decorre dela estar se capacitando em uma instituição de ensino de excelência, que garante o apoio de tutores e professores para fortalecer o ensino em sala de aula com práticas em laboratório. “Temos o apoio de professores e do coordenador que nos direciona a vagas de estágio, sinalizando a participarmos das seleções. Nós alunos contamos com o apoio do NAC, que nos orienta sobre o estágio supervisionado exigido para compor a grade do curso, e como se colocar no mercado de trabalho na área que estamos fazendo a formação técnica. Tudo isso mim me motiva a fazer um curso técnico na UniAteneu”, relatou Gabriela Moreira.

Legenda: O Curso Técnico em Enfermagem está disponível nas unidades Messejana, Siqueira, Bezerra de Menezes, Aldeota e Pecém. Foto: Divulgação

“O Curso Técnico em Enfermagem da UniAteneu conta com uma estrutura muito bem equipada, um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores e laboratórios completos, com todos os materiais necessários para uma formação técnica condizente com o papel a ser desempenhado no mercado de trabalho. A grade curricular é acrescida com seis cursos de extensão gratuitos e um pré-estágio com aulas de laboratório voltadas, exclusivamente, para a prática a ser desenvolvida em campo de estágio”, detalhou o prof. Weydton Lopes, coordenador do Curso técnico em Enfermagem da UniAteneu.

“Desde criança, sonho com a possibilidade de cuidar das pessoas, de poder ajudá-las. Na UniAteneu, encontrei a oportunidade de tornar esse sonho uma realidade. No Curso Técnico em Enfermagem da UniAteneu, encontrei um ambiente seguro e confortável, laboratórios completos com equipamentos modernos, ótimos professores e apoio da coordenação. Tudo isso fez com que eu me sentisse segura na escolha de fazer o Curso Técnico em Enfermagem na UniAteneu, pois ela me garantirá uma excelente formação técnica e, consequentemente, uma vaga no mercado de trabalho”, relatou a aluna Roberta Karoline Bezerra.

“Os alunos que optarem por fazer o Curso Técnico em Estética na UniAteneu contarão com uma sólida formação teórica e prática. Dispomos de laboratórios completos com aparelhos de última geração para as disciplinas práticas de capilar, corporal e facial, além de o curso ser pioneiro em abordar técnicas de mesoterapia em sua grade curricular. Contamos ainda com seis cursos extracurriculares, um curso de plano de vida e carreira e um curso de marketing para preparar o aluno para o mercado de trabalho”, afirmou o prof. Weverton Dutra, coordenador do Curso Técnico em Estética da UniAteneu.

Legenda: Alunos podem iniciar um curso técnico ainda no Ensino Médio e ingressar no mercado de trabalho já com uma qualificação técnica. Foto: Divulgação

Após fazer uma pesquisa sobre qual área buscar uma formação técnica, a aluna Kevylane Rodrigues decidiu escolher o Curso Técnico em Estética da UniAteneu. “Hoje, vejo que realmente fiz a escolha certa. Até agora tenho tido muito êxito, com os conhecimentos que me foram repassados pelos professores. Aprendi e continuo aprendendo procedimentos que estão me ajudando bastante nessa área. Agradeço a oportunidade que tive de conhecer esses professores competentes, que sempre estão dispostos a me ajudar. Fazer um curso técnico na UniAteneu está sendo um dos melhores investimentos que já fiz, não só para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal”, disse Kevylane Rodrigues.

A UniAteneu oferta hoje cursos técnicos nas seguintes especialidades: Administração, Citopatologia Clínica, Edificações, Estética, Enfermagem, Eletrotécnica, Farmácia, Gastronomia, Logística, Massoterapia, Multimídia – Mídias Digitais, Nutrição e Dietética, Radiologia, Saúde Bucal, Serviços Jurídicos, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, Veterinária e Transações Imobiliárias. O aluno pode realizar o curso nas unidades de Messejana, Bezerra de Menezes, Aldeota, Siqueira e Pecém e ainda pode escolher fazer nas modalidades presencial ou a distância, dependendo do curso.

Cursos Técnicos UniAteneu

Site: www.uniateneu.edu.br

Informações: 0800 006 1717

