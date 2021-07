UniAteneu disponibiliza centenas de vagas para cursos de graduação por meio do Fies

Com o início das aulas no segundo semestre se aproximando, cresce a oportunidade para estudantes ingressarem em instituições de ensino superior. Nessa perspectiva, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é uma das principais ferramentas para garantir que os estudantes possam concluir suas graduações. No Centro Universitário Ateneu, as inscrições para o Fies começam hoje (27) e seguem até o dia 30 de julho.

Atualmente chamado de Novo Fies, o financiamento oferece taxa zero de juros para quem possui renda familiar per capita de até três salários mínimos. Para estarem aptos a serem selecionados para o Fies, os estudantes precisam ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos 2010 e 2020. Outro critério é ter atingido ao menos 450 pontos na média das cinco provas do exame e nota superior a zero na redação.

Na UniAteneu são ofertadas vagas para graduação nas áreas da Saúde, Gestão, Tecnologia, Educação ou Engenharia, tanto na modalidade presencial quanto de ensino a distância (EaD). São mais de 30 opções de graduação, além de mais de 60 laboratórios para garantir um aprendizado prático adequado aos estudantes, acompanhamento nos estágios supervisionados, professores mestres e doutores com experiência de mercado, entre outras vantagens.

Segundo Aline Cavalcante, supervisora de atendimento das bolsas de financiamento do Centro Universitário UniAteneu, a instituição conta com uma equipe especializada para prestar suporte a todos os candidatos que desejam ingressar com o Fies.

Novo campus da UniAteneu

Uma das novidades da UniAteneu para o segundo semestre de 2021 é a inauguração do novo campus Harmony - Bezerra de Menezes, localizado no Edifício Harmony Premium. No espaço, os estudantes contam com laboratórios para cursos na área da Saúde com equipamentos e tecnologia avançados, o Centro Integrado de Saúde Ateneu (Cisa) para atendimento gratuito à comunidade no campo da Estética, Enfermagem e Fisioterapia e o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) para apoio à população.

Calendário do Fies 2021.2

27 a 30 de julho – Período de inscrição;

03 de agosto – Resultado dos pré-selecionados em chamada única;

04 a 06 de agosto – Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única.

Lista de Espera

04 a 31 de agosto – Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

Vagas remanescentes

08 a 10 de setembro – Primeiro período de inscrição para candidatos não matriculados e matriculados;

27 a 29 de outubro – Segundo período de inscrição somente para candidatos matriculados.

Serviço



Centro Universitário Ateneu: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717

Unidades acadêmicas: Lagoa de Messejana, Harmony – Bezerra de Menezes, Siqueira, Grand Shopping, Messejana e Reitoria.

